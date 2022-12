Camaïeu : la marque vendue aux enchères ce mercredi, sans le fichier clients

Après la liquidation judiciaire de l'entreprise nordiste Camaïeu le 28 septembre, la marque de prêt à porter féminin est vendue aux enchères ce mercredi 7 décembre à 14 heures à Vendeville (Nord). Une première vente aux enchères avait été organisée début novembre pour liquider les stocks de vêtements.

Cette fois-ci la marque Camaïeu, les logos et les noms de domaine Internet sont à vendre comme l'explique Patrick Deguines, le commissaire-priseur à l'étude Mercier : "Il y a la marque, les logos utilisés par Camaïeu et il y en a beaucoup parce que c'est une marque ancienne le logo a donc évolué dans le temps. L'utilisation du nom de domaine par exemple camaieu.fr pour la France et camaieu.be pour la Belgique. Le but en vendant le nom, les marques, les noms de domaines c'est qu'il y ait une nouvelle vie pour ce fleuron de l'industrie française."

Le fichier des trois millions de clients n'est pas à vendre

L'acquéreur n'aura pas accès en revanche au fichier clients de Camaïeu. L'enseigne souhaitait le vendre aux enchères à l'origine, mais l'annonce a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et les contraintes pour vendre des données personnelles sont trop nombreuses d'après le commissaire-priseur Patrick Deguines : "Il y a eu des réactions sur internet comme "je ne suis pas à vendre" et on peut le comprendre. Vous n'avez pas forcément envie que votre nom, vos données personnelles, vos goûts, vos achats soient vendus sans qu'on vous demande avant votre accord. En amont, on aurait dû prendre contact avec toutes les clientes, il y avait 3 millions de personnes et l'acquéreur aurait dû faire la même chose. C'est donc un travail considérable et on aurait pu être exposés à des sanctions."

La marque attire une dizaine d'acheteurs potentiels

Pour l'instant seul le groupe français Manufacture de Layette et tricot a manifesté publiquement son intérêt mais il y a au moins une dizaine d'acheteurs potentiels, Yvon Perrin, est le mandateur judiciaire en charge du dossier Camaïeu : "Ce sont des acteurs que nous connaissons. Ca ne peut être que des groupes ou des investisseurs, il y a des groupes français qui ont montré leur intérêt. Ce serait un point positif parce que c'est une marque régionale, ancienne qui fait partie de notre patrimoine donc ce serait une bonne chose." Le prix de départ de la vente aux enchères est fixé à 500 000 euros.