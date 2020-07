Camaïeu : les offres de reprise examinées par le tribunal

Une cinquantaine de salariés de Camaïeu patientent à côté de la salle d'audience A du tribunal de commerce, à Tourcoing. Depuis 9 heures, ce vendredi 24 juillet, les offres des potentiels repreneurs de l'enseigne de prêt-à-porter nordiste sont examinées. Le tribunal de commerce se penche en tout sur 7 offres, dont 2 offres de reprises globales.

Une cinquantaine de salariés sont venus au tribunal de commerce ce vendredi © Radio France - Manon Klein

Deux camps

Parmi les salariés qui attendent au tribunal de commerce, deux camps se dessinent clairement : ceux qui soutiennent l'offre de reprise de l'actuel actionnaire, et ceux qui soutiennent l'offre de la Financière immobilière bordelaise (Fib). Le syndicat majoritaire, l'UPAE (un syndicat indépendant) milite ainsi pour le projet de l'actuel dirigeant de Camaïeu : certes, ce dernier prévoit plus de suppression de postes et de magasins, mais son dossier est jugé plus sûr financièrement par le syndicat. De l'autre côté, l'intersyndicale formée par la CGT, FO, et la CFDT préfère le projet de la Fib.

La décision du tribunal de commerce n'est pas attendue dans la journée, elle devrait être annoncée courant août.