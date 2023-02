Camaïeu, San Marina, André : les grandes marques du prêt-à-porter disparaissent en Bourgogne

France Bleu Bourgogne : Denis Favier, la raison de toutes ces fermetures, finalement, c'est l'inflation, c'est la crise, c'est Internet, un peu de tout cela ?

C'est un peu tout. Le commerce en France va mal, que ce soit dans les centres villes, mais aussi dans les périphéries, dans les centres commerciaux. Malheureusement, nous avons l'inflation qui galope et qui intervient énormément dans cette conjoncture sur les commerces. Les gens privilégient bien entendu leurs factures EDF, leur facture gaz et du coup vont beaucoup moins dépenser dans les commerces, quels qu'ils soient.

Est-ce que l'habitude a été prise avec la crise sanitaire ?

Le monde a été énormément bousculé en matière, entre autres, de commerce. Internet a pris un essor très important pendant la crise. Mais depuis août dernier, Bercy nous donne les chiffres assez régulièrement. Et nous avons une stagnation des achats sur Internet, donc c'est bien un autre profil qui arrive devant nous et qui est en train de changer les habitudes de tous les Français et des Européens en général.

Est-ce que ça peut être lié aussi à la crise énergétique, à l'envie de faire ces achats autrement, de s'y prendre autrement ?

Oui, les achats sont beaucoup plus raisonnés, on achète plus par nécessité que par coup de cœur. Et puis on se déplace différemment aussi, que ce soit en centre-ville et dans les centres commerciaux. On ne se déplace plus forcément en famille, mais de façon individuelle, parce que ce sont des achats de nécessité.

Ce lundi matin, le directeur général de l'Alliance du commerce et le vice président du Conseil du commerce de France a réclame un plan d'aide à la transformation digitale et environnementale, justement pour ses enseignes en difficulté. Vous travaillez d'ailleurs avec lui. Est ce qu'il n'y a pas aussi une nécessaire remise en question de leur façon de faire ?

De leur façon de faire à eux, bien sûr, ils doivent s'adapter au digital, c'est indéniable. Tout commerce, quel qu'il soit, peu importe l'activité, doit avoir au minimum une vitrine sur Internet et au mieux bien entendu, un site d'achat. Et il y a aussi la transition écologique. Vous achetez sur Internet, ça ne va pas, vous êtes obligé de renvoyer le paquet. Ça a un impact écologique énorme. Il faut que les gens prennent conscience de ça et ils sont en train de le prendre puisque nous avons ces achats sur Internet justement, qui stagnent et qui n'augmentent plus depuis août dernier.

On voit aussi que certaines applications ont un succès phénoménal, Vinted qui fait dans l'occasion et qui permet aussi de toucher des gammes plus hautes, plus luxueuses ?

Le low cost et le luxe en commerce physique ne sont pas touchés par la crise à l'heure actuelle. C'est vraiment tout ce qu'il y a au milieu. Et cette application a pris de l'ampleur parce que nous avons des changements d'habitudes de la part des consommateurs avec cette seconde main qui est entre autres beaucoup plus écologique.

Qu'est ce qu'il faut faire pour stopper l'hémorragie ?

Pour stopper l'hémorragie? C'est faire ce que nous sommes en train de faire, avec le gouvernement. Créer le conseil national du commerce, qui sera une première dans le commerce puisque tout allait bien jusque là. Ça existe dans l'industrie, ça existe dans l'agriculture, pas chez nous. On est en train de le monter pour pouvoir justement aussi bien aller toucher les ministres de Bercy, mais aussi à l'Ecologie, à l'Intérieur, pour éviter par exemple systématiquement les manifestations dans nos centres villes. J'aimerais bien que ça quitte un peu le centre, justement, que ça aille voir un peu en périphérie, les mardis, les jeudis, les samedis, entre autres.