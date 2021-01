Camembert : pourquoi la mention "fabriqué en Normandie" va progressivement disparaître des magasins?

Les producteurs de camemberts AOP de Normandie ont eu le dernier mot dans la "guerre" qui les opposait aux industriels du secteur. Depuis le premier janvier, ces derniers n'ont plus le droit revendiquer la fabrication en Normandie sur leurs emballages.

Faire la distinction entre un camembert industriel et un fromage respectant le cahier des charges de l'AOP, pour les connaisseurs, c'est une évidence quand on se réfère au goût. Mais au moment de les acheter dans les rayons des magasins, c'est une autre histoire! D'un côté, le Camembert de Normandie, revendique son Appellation d'Origine protégée. De l'autre, le camembert industriel revendique sur son emballage, d'être "fabriqué en Normandie". Des notions très proches qui ont tendance à provoquer la confusion des clients au détriment du camembert AOP, estiment ses défenseurs. Au terme d'un bras de fer juridique, ces derniers ont gagné, et obtenu l'interdiction de la revendication "Normandie" sur les camemberts des industriels.

Deux ans de négociations pour rien

Mais cette victoire, elle a un goût amer, y compris pour les défenseurs de l'AOP. Car durant deux ans, des réunions de travail régulières ont eu lieu avec le syndicat rassemblant les industriels pour tenter de trouver un terrain d'entente, d'établir avec eux, un cahier des charges qui aurait pu donner droit à l'AOP. Mais les négociations ont échoué, l'INAO, l'institut national de l'origine et de la qualité, estimant que les techniques de production des industriels restaient trop éloignées des attentes de l'AOP.

Dès lors, en juillet dernier, la direction de la répression des fraudes a acté le fait qu'au 1er janvier 2021, la mention "fabriqué en Normandie" ne pouvait plus apparaître sur les boîtes de camemberts industriels, au motif qu'elle crée une confusion avec l'AOP pour les consommateurs.

Recours des industriels devant le Conseil d'Etat

Le Syndicat normand des fabricants de camemberts, qui rassemble les producteurs hors AOP, a attaqué cette décision devant le Conseil d'Etat mais ce dernier a rejeté le recours le 24 décembre dernier. Dès lors la mention litigieuse est désormais illégale et des contrôles de la DGCCRF sont prévus en ce début d'année pour vérifier le respect de la loi. Ca n'empêche pas de tomber encore sur des boîtes arborant ces quelques mots. Il s'agit des fromages produits jusqu'au 31 décembre et dont les stocks peuvent être écoulés, dans la limite de la date limite de consommation!