Campagne d'hiver des Restos du cœur : à Tonnerre, nouveau local

Tonnerre, France

Une nouvelle campagne d'hiver chez les Restos mais un peu spéciale pour les bénévoles de Tonnerre : ils vont la passer dans leur tout nouveau local. Désormais situé rue de Rougemont, en plein centre-ville, les bénévoles disposent maintenant de salles propres et chauffées. Une vraie avancée par rapport à l'ancien bâtiment ! "Là-bas, on travaillait avec nos manteaux, on avait froid" explique Josiane Chanvroux, la responsable du centre à Tonnerre.

Il y avait des fuites au toit, plein de choses qui n'allait pas. On faisait des distributions avec nos gants à cause du froid. Josiane Chanvroux, responsable des Restos à Tonnerre

Des distributions et des discussions

Une salle pour le café a aussi été aménagée, avec des chaises, des livres à disposition et des tasses. Parce qu'ici, on ne vient pas que pour récupérer de la nourriture, on vient aussi pour discuter. "Il faut être un peu dans l'empathie avec les gens, ça n'est pas que des numéros qu'on sert et qu'on met dehors" raconte Jocelyne, bénévole ici depuis dix ans. Elle leur demande "comment ça va, comment s'est passé leur semaine". "On a aussi des bonbons pour les enfants, donc ils sont contents de venir. Leur but, c'est qu'ils repartent avec le sourire" ajoute Patricia, bénévole elle depuis maintenant trois ans.

Café et bonbons pour les enfants à disposition © Radio France - Soisic Pellet

Couples, familles avec enfants et retraités

Ici, près de 250 familles sont attendues pour cette nouvelle campagne. Et pas de profil type : on croise "des familles avec enfants, des couples, beaucoup de retraités et des gens qui travaillent mais qui ne s'en sortent pas" détaille Josiane Chanvroux. "Il y a beaucoup de femmes seules, de plus de 60 ans, qui n'ont rien" ajoute Daniel, qui entame sa quatrième saison comme bénévole. Et Jocelyne confirme, elle est de plus en plus face à "des gens qui ont bossé toute leur vie, et qui se retrouvent à pousser la porte des Restos pour la première fois. _Des fois, on les voit un peu au bord des larmes_. Alors, nous, on essaye de les rassurer un peu, et après ça s'arrange. Mais c'est vrai que c'est pénible."