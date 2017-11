Campagne d'hiver des Restos du Cœur : déjà 600 familles inscrites en Dordogne

La campagne hivernale des Restos du Cœur débute ce mardi. L'an dernier en Dordogne, 850 000 repas ont été distribués.

"Ça fait trois ans que je viens ici alors je commence à être à l'aise", lance Estelle alors qu'elle salue les bénévoles des Restos du Cœur, au centre de la rue Maziéras à Périgueux. Avec à peine 100 euros pour faire vivre ses deux enfants, la mère de famille n'avait pas d'autres choix que de s'inscrire, cette année encore, aux Restos. "Les temps sont durs comme on dit !" Ses problèmes, la jeune femme pudique n'aime pas trop en parler. C'est pourquoi l'entretien annuel d'inscription est important, selon la co-responsable du centre de Maziéras. "Les gens se livrent et ça me permet de comprendre leurs soucis, de savoir pourquoi ils n'ont pas le sourire quand ils passent dans nos rayons", explique Evelyne.

850 000 repas distribués l'an dernier

Comme Estelle, près de 1500 personnes, soit 600 familles, se sont déjà inscrites en Dordogne alors que débute mardi 21 novembre la campagne hivernale des Restos du Cœur. L'an dernier, 850 000 repas ont été distribués dans la trentaine de centres du département. Plus de 9000 personnes ont été accueillies, soit près de 4000 familles. Preuve que la précarité avance, le nombre de bénéficiaires augmente de 2 à 3% chaque année. En Périgord, la grande majorité des personnes qui poussent la porte des Restos sont des familles monoparentales, mais aussi de plus en plus de retraités.

La précarité, c'est toute l'année"

Pierre Loas, président des Restos du Cœur de Dordogne

Des bénéficiaires également très nombreux l'été. Les barèmes des Restos du Cœur ayant été revus, leur nombre a d'ailleurs explosé cette année : plus de 5000 familles inscrites sur la campagne estivale. "La précarité, ce n'est pas à un moment propice dans l'année, c'est toute l'année, note Pierre Loas, président des Restos du Coeur de Dordogne. Un jour, on ne parlera plus de campagne d'hiver ou d'été. On parlera de campagne tout court."