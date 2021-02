Campagne de vaccination au covid : les doses arrivent au compte goutte en Haute-Vienne et en Corrèze

Plus d'un millier de doses de vaccin sont arrivées le week-end dernier dans les centres de vaccination de Corrèze et de Haute-Vienne. Conséquence : de nouveaux créneaux de rendez-vous vont rapidement être disponibles pour les deux dernières semaines de février

L’étau autour du vaccin contre la Covid19 devrait se desserrer dans les jours et les semaines à venir. Les centres de vaccination de Haute-Vienne et de Corrèze ont reçu de nouvelles doses ce week-end. Du coup, des créneaux devraient à nouveau être rapidement disponibles sur la plate forme de rendez vous"Doctolib" ainsi que par téléphone au 05.55.08.75.20. Mais attention, nous précise l'ARS, une bonne partie de ces doses seront réservées en priorité aux personnels de santé de plus de 50 ans, mais aussi et surtout à tous ceux qui attendent leur deuxième injection.

à chaque fois on me répète qu'il n'y a plus de place car il n'y a pas de vaccin"- Guy Val, habitant de Laval-sur-Luzège (19)

Depuis le début de la campagne de vaccination en Haute-Vienne 17646 personnes ont été vaccinées contre 11271 en Corrèze, mais tout le monde n'a pas eu cette chance comme Guy Val, qui habite à Laval sur Luzège. "Depuis 3 semaines, j'essaie de faire vacciner ma femme qui a plus de 75 ans, à chaque fois on me dit de rappeler en fin de semaine et à chaque fois on me répète qu'il n'y a plus de place car il n'y a pas de vaccin" explique Guy Val.

Après des problèmes d'approvisionnement, les doses arrivent enfin dans les centres de vaccination comme l'explique François Négrier, le directeur de l'ARS 87 :"à partir de la semaine prochaine nous aurons un nombre de vaccins plus important avec 780 flacons, de quoi injecter plus de 4600 doses par semaine contre 3480 les semaines précédentes". Pour rappel la Haute-Vienne dispose de 7 centres de vaccination et 10 en Corrèze. Ce nombre devrait encore augmenter avec la montée en puissance du dispositif.