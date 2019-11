Campagne hivernale des Restos du cœur: les chiffres dans le Territoire de Belfort

Belfort, France

Cette année encore, les Resto du Cœur vont aider près de 900.000 personnes à travers toute la France. Cela représente plus de 133 millions de repas. C'est ce mardi 26 novembre le lancement de la 35e campagne hivernale. Malheureusement le nombre d'inscriptions est en hausse dans le Territoire de Belfort. Pendant la campagne d'été, 160.000 repas ont été distribués à plus de 2.000 personnes, ce qui correspond à une hausse d'environ 20%.

Des jeunes et des familles monoparentales

Pour l'instant, "plus de 1.700 personnes se sont déjà inscrites pour ce campagne d'hiver", précise Sylvie Feige, la responsable départementale des Restos du cœur dans le Territoire de Belfort. Par ailleurs, "il y a de plus en plus de jeunes de moins de 25 ans. C'est à peu près 30% de la population qui vient au Resto du cœur", se désole Sylvie Feige. Cette hausse, c'est la conséquence de la pauvreté qui ne s'arrête pas. De plus en plus de personnes viennent chez nous. Les profils changent beaucoup. Nous avons environ 25% de familles monoparentales. Il y a aussi ceux que j'appelle des papis et des mamies, des retraités, 10% environ, qui viennent pousser la porte des restos et pour qui c'est très compliqué. Et puis nous avons également des personnes isolées, 30%."

"80% des personnes qui viennent au resto du cœur vivent avec moins de 513 euros par mois, donc c'est vraiment tout petit."

Vous voulez devenir bénévoles ?

Les Restos du cœur manquent de bras. Dans le Territoire de Belfort, ils recherchent des bénévoles, notamment pour les centres de Belfort et de Delle. Il existe au total quatre centres dans le Territoire. Celui de la cité du Lion, 6, rue de Londres, est ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. La distribution se fait de 14h à 17h. Les inscriptions se font le matin. "Le centre de Delle -5 rue Claret- est ouvert le jeudi en distribution, les inscriptions se font le mercredi. Beaucourt -Impasse du Châtelot- est ouvert le jeudi pour la distribution et les inscriptions. Enfin, pour Giromagny -2, avenue Jean Moulin- les inscriptions se font le lundi après-midi, la distribution le jeudi," détaille Sylvie Feige.