Campagne présidentielle : Une période compliquée pour les commerçants

C'est la fin de la campagne présidentielle. Une campagne présidentielle passionnante pour les plus férus de politique. Mais pour les commerçants, c'est avant tout la fin d'une période compliquée. Avant une période de scrutin majeur, les clients sont traditionnellement moins au rendez-vous.

C'est ce que beaucoup de commerçants ou chefs d'entreprise appellent la "malédiction des périodes électorales". Des chiffres d'affaires en baisse, une fréquentation moins forte... Bref, un trou d'air redouté par les entrepreneurs. Claude Paris est le président du Medef Touraine : "J'entends beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent qu'ils attendent la fin de la campagne présidentielle pour qu'enfin les affaires reprennent."

Une baisse de 30 % de la fréquentation

Car c'est bien ça dont il est question : un moment de flottement qui met les affaires des commerçants en berne. A commencer par la restauration. Jean-Marie Gervais tient une auberge à Sazilly : "C'est toujours comme ça avant les scrutins majeurs. Deux semaines avant, les clients ne viennent plus. Personnellement, depuis deux semaines, j'ai une baisse de 30 % de ma fréquentation. Et c'est toujours comme ça."

Une explication : l'attentisme

Mais alors pourquoi cette baisse de fréquentation ? "C'est assez inexplicable et assez irrationnel", commente Michel Weiss, chargé de la restauration et de l’hôtellerie à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Tours. Même incompréhension chez les commerçants. Mais Claude Paris a une théorie : "C'est de l'attentisme. Les gens attendent de voir ce qu'il va se passer, qui va être élu. Ils font attention à leur porte-monnaie dans cette période d'incertitude."

Généralement, cette "malédiction des périodes électorales" ne concerne pas seulement l'élection présidentielle. Les commerçants devraient donc avoir des chiffres d'affaires en deça de la normale en juin, lors des élections législatives.