"Camping-car gourmand" propose une carte interactive des restaurants du sud-ouest

Se faire servir des plats de restaurant directement dans son camping-car, c'est possible ! Les entreprises Home Camper, YpoCamp et la fédération française de camping et de caravaning ont lancé en cette fin d'année 2020 l'initiative solidaire "Camping-car Gourmand". C'est un service de restauration de qualité, à déguster directement sur place, dans son véhicule de loisirs et en toute sécurité. David Alonso, directeur d'YpoCamp dans le secteur "sud-ouest" qui gère notamment les concessions de Mées (à côté de Dax), Pau et Bayonne a largement participé à la mise en place de cette opération.

Une initiative pour deux objectifs

Cette initiative a pour but de soutenir les restaurants et auberges qui marchent au ralenti, voire sont à l'arrêt, depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19. Ces établissements qui proposent par exemple du "click and collect" peuvent donc s'inscrire auprès des organisateurs de cette opération pour apparaitre sur une carte interactive.

Le deuxième avantage de "Camping-car Gourmand" est de permettre aux voyageurs en camping-car de repérer à distance des établissements leur permettant de s'arrêter, de stationner et de se restaurer facilement, rapidement et en toute sécurité. Des restaurants sont enregistrés dans toute la France et particulièrement dans les Landes, au Pays Basque et dans le Béarn. Le nombre de restaurants référencés en Gironde est lui aussi en train d'augmenter.

La carte interactive des établissements participant à l'initiative est à découvrir ci-dessous.

