De 90% à 60% de remplissage ! Le camping "Les 2 étangs" à Seignosse connait une saison bien plus timide que celles des années passées à cause de la crise sanitaire du coronavirus et de la peur qu'elle engendre. En effet, les touristes annulent en cascade leurs réservations. Ségolène Marseille, la responsable du camping, explique avoir eu beaucoup de réservations en début d'année mais ces réservations se sont rapidement transformées en annulation. Depuis, les clients appellent la réception avant tout pour connaitre les règles sanitaires mises en place dans l’établissement. Du gel à l'entrée des bâtiments, des douches avec savon obligatoire avant d'aller à la piscine, les hébergements sont nettoyés avec des produits spéciaux et ventilés 3 heures avant l'arrivée de chaque client.

De grosses concessions ont aussi dû être faites dans l'organisation. L'annulation pure et simple du "club enfant", les gestes barrières ne pouvant être garantis. Plus largement, c'est 75% des activités et des loisirs proposées habituellement par le camping qui ne sont pas proposés cette année.