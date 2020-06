Canal du Nivernais : L’Écluse Des Dames rouvre avec pas mal d’incertitudes

L’ Écluse des Dames, un bistrot installé à Prégilbert (Yonne) au bord du Canal du Nivernais travaille beaucoup avec les cyclistes et les plaisanciers

Dans l’Yonne, le tourisme fluvial fonctionne très majoritairement grâce à une clientèle étrangère. Même si en Europe, on s’apprête à lever la plupart des verrous liés à la crise sanitaire, la saison estivale 2020 est un grand saut dans l’inconnue pour beaucoup de professionnels.

Une réouverture pleine d'incertitudes Copier

Les cyclistes Belges et Hollandais manquent

L’Écluse des dames, un bistrot installé à Prégilbert sur les bords du canal du nivernais a rouvert ce samedi. Cet établissement est géré par Nicolas et Sandrine Rouas. Ils essaient tous les deux de positiver, mais ils savent bien que sans la clientèle étrangère, la saison risque d’être difficile. Le bistrot fonctionne à 70 % avec les cyclistes sur le bord du canal. « La moitié de ces cyclistes sont belges , hollandais ou allemands » explique Nicolas Rouas « et je risque de ne pas les voir, Y-aura-t-il un tourisme franco français pour compenser ? Peut-être, On l’espère ».

Pour Les bateaux, c'est mort! (Nicolas, le patron)

L'Écluse des Dames travaillent aussi avec les plaisanciers qui viennent se rafraîchir. « Pour les bateaux, c’est mort" déplore Nicolas « les trois quarts des clients de Locaboat par exemple viennent d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Afrique du Sud pour des séjour Long. Sur 5 ou six semaines, ils passent une semaine sur le canal. Cette année, ils ne seront pas là, ça représente 45 bateaux par jour."

Nicolas et Sandrine Rouas, les gérants de l'Écluses des Dames se demandent de quoi cette saison estivale sera faite. © Radio France - Thierry Boulant

Un tee-Shirt pour les soutenir

Pour l’ouverture, ce sont les habitués qui se sont déplacés, une clientèle locale et fidèle. Ça ne suffira pas pour équilibrer les comptes, alors plutôt que de lancer une cagnotte pour les soutenir, Nicolas et Sandrine, proposent des tee-shirts avec la célèbre plaque de l’Écluse des Dames datant du XIX siècle, à 10 euros pièce.

Nicolas et Sandrine, proposent des tee-shirts avec la célèbre plaque de l’Écluse des Dames © Radio France - Thierry Boulant