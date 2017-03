Candia : les salariés et la direction ont trouvé un accord

Après 25 jours de grève, la réunion de négociation de ce lundi a permis de trouver un accord pour les salariés de la laiterie de Gerzat.

Cette réunion était présentée comme celle de la dernière chance. Elle aura duré jusqu'à 19 heures, ce lundi. Après 25 jours de mobilisation devant le site de l'usine, à Gerzat, un accord a finalement été trouvé.

Les salariés ont obtenu une augmentation brute de 20 euros sur les salaires, en plus de l'augmentation déjà négociée au niveau national : 0,7%, soit environ 11 euros. Les grévistes ont également réussi à négocier cinq jours de grève non décomptés, donc payés, et une avance de 300 euros sur une prime d'intéressement. "C'est une grande victoire pour nous, a réagit Christophe Alexandre, délégué du personnel. Même si le chiffre est symbolique, nous avons tenu jusqu'au bout. La bataille psychologique est gagnée." A l'origine, les salariés demandaient une augmentation de 50 euros sur leurs salaires, ou une prime mensuelle de 100 euros.

