Canet-en-Roussillon : Olivier Poncin, le PDG du groupe Catana meurt à l'âge de 68 ans

Un grand nom du nautisme disparait. Olivier Poncin, le PDG du groupe Catana est décédé ce dimanche 14 mars. Agé de 68 ans, il luttait depuis plus d'un an contre un cancer. Il laisse un immense héritage économique et industriel dans les Pyrénées-Orientales.

L'histoire entre Olivier Poncin et le département remonte à 2003 quand le patron rachète à Canet-en-Roussillon le chantier Catana, alors au bord du dépôt de bilan. Après des débuts parfois difficiles, le coup de génie intervient une dizaine d'année plus tard. Le chef d'entreprise imagine la gamme Bali : des catamarans révolutionnaires, plus confortables, avec un pontage intégral. Les premiers bateaux sortent des ateliers en 2014 et le succès est immédiat. Le groupe Catana décolle au point de devenir le deuxième constructeur mondial de catamarans.

L'entreprise emploie aujourd'hui 1500 salariés, dont près de 400 dans l'usine de Canet-en-Roussillon et une soixantaine à Rivesaltes où Catana a installé sa propre menuiserie pour concevoir les meubles de ses bateaux. La CCI des Pyrénées-Orientales salue la mémoire "d'un visionnaire passionné", à la "persévérance inébranlable".

A l'annonce du décès d'Olivier Poncin la cotation en bourse du groupe a été suspendue. C'est son fils Aurélien qui reprend désormais la barre de Catana.