"Canet devient la capitale française du catamaran", selon le patron de Windelo

Si je vous dit "Canet-en-Roussillon", vous me répondrez sûrement : "Plages, soleil, campings..." Mais vous pourriez aussi me dire : "Catamaran". Depuis plusieurs années, le marché du catamaran connaît une très forte croissance et le pôle nautique de Canet en profite.

Dernier exemple : l'entreprise Windelo (créée en 2018) s'apprête à mettre à l'eau son deuxième modèle de catamaran éco-responsable. "Ce sont des bateaux construits en composite. Après deux ans de recherche, nous avons mis au point un éco-composite qui permet de réduire de 47 % l'empreinte carbone par rapport à ce qui se fait traditionnellement sur le marché. Et puis le deuxième axe, c'est une motorisation électrique pour manœuvrer dans les ports. Ces moteurs peuvent d'ailleurs régénérer de l'énergie quand le bateau navigue sous voiles," explique le PDG de Windelo, Olivier Kauffmann. "Quasiment l'ensemble de nos fournisseurs sont installés en Occitanie".

Ce deuxième modèle d'éco-catamaran mesure un peu plus de seize mètres de long et huit mètres de large. Il faut compter au moins 800.000 euros. "On a déjà vendu beaucoup de bateaux sur plan", ajoute Olivier Kauffmann. Pour honorer toutes les commandes, l'entreprise Windelo compte aujourd'hui une cinquantaine de salariés et recherche encore "des responsables process en composite, des techniciens dans les matériaux renouvelables ou encore des ingénieurs." Windelo envisage d'embaucher une dizaine de salariés supplémentaires cette année.