Canicule à Dijon : la Croix-Rouge renforce ses maraudes pour aider celles et ceux qui vivent à la rue

Dijon, France

"On galère, l'eau est chaude dans les fontaines, les pataugeoires sont fermées à cause des restrictions d'eau, c'est la merde en fait", se désole Hervé, qui vit dans la rue. Il est venu sur la place Grangier à Dijon pour boire un café et récupérer de quoi manger auprès des bénévoles de la Croix Rouge. Pour faire face à la canicule, l'association a décidé, en plus de ses deux maraudes par semaine, de venir tous les soirs dans les rues de Dijon pour distribuer des bouteilles d'eau.

Ils sont une quarantaine à vivre dans les rues de la ville en ce moment et à venir à la rencontre du camion de la Croix-Rouge. Si leurs problématiques ne sont pas les mêmes qu'en plein hiver, leur vie n'est pas plus simple pour autant. "Les personnes qui vivent à la rue marchent beaucoup en plein soleil, et s'épuisent à cause de la chaleur, détaille Jean-Michel, référent Samu social pour la Croix-Rouge à Dijon. En plus en été, il y a moins de places d'hébergements, il y a donc plus de personnes qui ne peuvent pas prendre de douche en fin de journée, ou laver leur linge. On est là aussi pour leur donner des conseils et les diriger vers les centres de jour qui leur permettront au moins de faire leur toilette."

On récupère le code d'accès aux poubelles pour avoir des sandwiches

Mais ce que viennent chercher les sans-abris auprès de la Croix-Rouge, ce ne sont pas seulement des bouteilles d'eau. "On vient chercher _du réconfort aussi_, affirme Benoît qui vit dans la rue depuis plusieurs mois, et puis un café, un sandwich, ou une soupe. Parce que même si c'est pas frais, au moins ça nourrit." Trouver de quoi manger ce n'est pas plus simple en été qu'en hiver. C'est d'ailleurs le sujet qui fait monter les larmes aux yeux de Benoît : "rien que d'en parler j'en chiale. Mais moi je dors derrière une boulangerie qui donne des sandwiches le mercredi et le samedi. Je suis allé les voir, j'ai dit "on n'est pas mercredi, on n'est pas samedi, mais j'ai faim. On m'a répondu "nan on met ça à la poubelle", et ça, ça me tue. On est obligés de récupérer le code d'accès aux poubelles, les sandwiches ils sont tout propres, ça craint."

Quand on trouve un coin d'ombre, on se fait rapidement expulser par la police à cause de l'alcool

Autre problème : trouver un peu d'ombre et de fraîcheur pour se reposer. Alors bien sûr, il y a les parcs et les jardins publics. "Le problème comme vous le savez, c'est que quand on est à la rue, on boit de l'alcool reconnaît Benoît, alors dans les parcs on n'est pas les bienvenus. Quand on trouve un coin d'ombre on se fait vite déloger par la police."

Benoît aimerait que les passants prennent un peu de temps pour offrir une bouteille d'eau à ceux qui sont dans la rue, "ou même juste demander comment ça va, _parler un peu avec nous_, on n'est pas des animaux. Trois minutes, c'est tout, mais je vous assure ça change la vie. La misère ça peut vous tomber sur le coin de la figure à tout moment. Pensez-y."