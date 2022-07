Canicule : comment les sans-abris Strasbourgeois vivent-ils avec la chaleur?

Les températures extrêmes qui touchent l'Alsace et plus globalement la France ces derniers jours ont un impact particulièrement important pour les sans-abris, qu'ils dorment sous une tente, un abri de fortune, ou à même le trottoir.

"On a des vertiges, la tête qui tourne"

Ce mercredi midi, Damien et sa compagne Isabelle sont venus chercher de la nourriture et de l'eau à une distribution organisée par des associations, quartier de la Laiterie, à Strasbourg.

Au menu : salade froide de pâtes avec de la viande, yaourt, nectarines bien juteuses, et bien sûr de l'eau fraîche.

Les bénévoles distribuent les repas aux personnes dans le besoin © Radio France - Antoine Jeuffin

Ces derniers jours, le couple souffre particulièrement de la chaleur. "C'est impossible de rester sous la tente la journée, il faut tourner, aller dans le frais, sinon la journée on crève de chaud", souffle Damien. Ce sans-abri confie avoir "des vertiges, la tête qui tourne".

Sa compagne, Isabelle, enceinte et diabétique assure que "le plus chiant, c'est l'eau, elle est chaude, quand j'ai soif, moi je bois de l'eau chaude", soupire-t-elle. Son compagnon appuie :

Trouver de l'eau dans les rues, c'est impossible. Il y a pas beaucoup de fontaines à Strasbourg, donc on se démerde comme on peut avec les associations qui tournent.

Plus dur de rester propre, limiter ses déplacements

Alex, qui vit dans la rue depuis huit mois, est un habitué des distributions de banques alimentaires. Il souffre de la chaleur et explique qu'il ne "peut pas y faire grand chose, à part rester à l'ombre et marcher le moins possible, juste pour aller aux distributions de nourriture, si c'est ouvert".

Il explique aussi que manger est plus difficile, puisque la nourriture sèche très vite, et qu'il ne peut pas garder dans son sac des aliments qui pourraient tourner rapidement.

Son autre préoccupation en ce moment est de rester propre. "Niveau hygiène, c'est très difficile avec la chaleur, je transpire beaucoup, les vêtements ne durent pas longtemps et je suis sale beaucoup plus vite", regrette le sexagénaire.

Les associations seront présentes toutes les semaines, du mercredi au dimanche, au 10 rue du Hohwald à Strasbourg, pour distribuer des repas.

"On pense toujours aux SDF en hiver, quand il fait froid, mais la fragilité est d'autant plus vraie en été, rappelle Gabrielle Clar. La porte-parole de l'association Abribus affirme que "l'été, c'est là où il y a plus de décès : dans la rue, on meurt plus de déshydratation que du froid".