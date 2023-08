Canicule : dans le Tarn-et-Garonne, les saisonniers sans domicile souffrent de la chaleur

À peine stationné devant la gare ou sous les halles, des dizaines de personnes sans domicile arrivent au pied du camion. À Montauban, les bénévoles passent matin et soir pour distribuer des bouteilles d'eau aux plus démunis. Les maraudes sont devenues plus fréquentes avec cette vague de chaleur particulièrement intense.

Une augmentation des bénéficiaires

Ce mercredi soir, c'est Martine qui distribue les bouteilles d'eau fraîche. "Nous donnons deux à trois bouteilles par personne. Dès que nous arrivons, ils demandent de l'eau. C'est ce qui manque le plus quand on est à la rue." Ce soir-là, le café n'a pas vraiment de succès auprès des bénéficiaires, et la soupe encore moins.

D'après les bénévoles, qui prennent le temps d'échanger quelques mots avec les sans-abris. "Ils sont là pour la récolte des fruits. Cependant, une fois la journée terminée, ils sont déposés dans le centre de Montauban jusqu'au lendemain. Ils arrivent trop tard pour bénéficier des centres d'accueil de jour où ils pourraient prendre une douche ou obtenir de l'eau. Les conditions sont vraiment difficiles pour eux, et cette année, ils sont en plus grand nombre", souligne l'une des bénévoles, qui est esthéticienne dans la vie.

"Il y a une augmentation de 70 % du nombre de personnes à la rue"

Selon les bénévoles, la présence de l'association est malheureusement indispensable. "Par rapport à l'année dernière, nous avons constaté une augmentation de 70 % du nombre de personnes à la rue", raconte Alain Drocourt, le président de la Croix-Rouge du Tarn-et-Garonne. "Nous expliquons cela par le contrecoup du Covid. La crise économique a touché de nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi, et lorsque l'emploi disparaît, le logement suit rapidement. Il faut noter que le Tarn-et-Garonne est un département fruitier , ce qui signifie que nous avons de nombreux saisonniers. Parmi les 70 personnes que nous voyons chaque soir, 50 % sont des saisonniers. Nous savons que les deux prochains jours seront très difficiles, mais ensuite, la situation devrait s'améliorer."

Les rues de Montauban sont étouffantes le soir. "Je n'ai même pas besoin de monter ma tente", plaisante Stéphane. Sans domicile depuis plusieurs années, il souffre particulièrement cette année. "Nous nous arrosons les vêtements, nous restons à l'ombre. Quand je pense à ceux qui ont la climatisation…". En revanche, Stéphane évite de boire directement dans les points d'eau gratuits de la ville. "Elle est bouillante. Donc forcément, cela fait mal au ventre après."

L'association poursuit ses maraudes deux fois par jour pendant la période de forte chaleur.