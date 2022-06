Canicule : des conseils et des repas adaptés pour les personnes âgées de Château-Gontier-sur-Mayenne

Alors que la Mayenne est en vigilance orange canicule ce jeudi, la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le Sud-Mayenne, donne des conseils aux plus âgés pour lutter contre ces fortes chaleurs. Ce jeudi, le pôle maintien à domicile du Centre communal d'action sociale de la ville organisait un repas prévention au foyer des jeunes travailleurs où une vingtaine de personnes âgées, bénéficiaires de ce service de portage toute l'année, ont pu recevoir des conseils pour lutter contre ces pics de chaleur. La nourriture est adaptée pour que ce soit plus frais et le conseil qui revient le plus souvent : boire de l'eau le plus possible.

Des conseils pour lutter contre ces pics de chaleur

"On a des salades composées, de la viande, des légumes et des desserts", décrit Germaine quand on lui demande ce qu'on lui apporte d'habitude comme repas, "mais c'est vrai qu'en ce moment on nous dit de baisser nos volets, de boire régulièrement et d'éviter les grosses chaleurs".

D'ailleurs, les personnes qui viennent apporter les repas surveillent de très près la consommation d'eau de ces personnes âgées, "elles nous font la guerre avec ça", rigole Marie-Joseph, une bénéficiaire de ces repas. "Moi je suis ancienne fermière alors ça va, on connaît un peu la vie mais pour les jeunes peut-être qu'ils ont besoin de conseils", plaisante Thérèse et Robert, 86 ans, en face d'elle, avoue qu'il passe un peu plus souvent sous la douche pour ne pas avoir trop chaud.

Albert et Germaine au repas de Château-Gontier-sur-Mayenne. © Radio France - Alexandre Frémont

"On adapte les repas en fonction de la saison"

"L'hiver on a plus souvent de la soupe, parce qu'elle est très appréciée par les personnes qu'on accompagne", détaille Valérie Cartron, responsable du pôle maintien, portage repas et service à domicile au CCAS de Château-Gontier-sur-Mayenne, "et l'été c'est plus des crudités, comme le melon ce jeudi donc oui les cuisines adaptent les repas en fonction de la saison". Les agents qui portent les repas diffusent également des recommandations de base, "comme fermer les volets, ne pas sortir aux heures les plus chaudes, tôt le matin ou tard le soir et s'hydrater régulièrement", complète Valérie Cartron, qui précise que c'est le cas chaque année pour éviter d'être surpris par ces fortes chaleurs. Il faut donc un peu chambouler son quotidien pour faire face aux fortes chaleurs.

"Souvent les personnes âgées se lèvent un peu plus tard et ont tendance à sortir tout de suite après la sieste", complète Édith Gerboin, adjointe en charge des séniors à la mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne, "donc il faut changer les habitudes de vie, se lever plus tôt le matin, bien fermer ses volets et fenêtres très vite et surtout boire parce que la personne âgée perd la sensation de soif quand elle vieillit", termine l'adjointe.

Pour faire face aux fortes chaleurs, le gouvernement réactive le numéro vert "canicule" : 0 800 06 66 66, numéro gratuit depuis un poste fixe.