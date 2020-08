Canicule en Dordogne : les déchetteries n'ouvrent que le matin

A cause de la vigilance orange à la canicule en Dordogne, les déchetteries du Périgord adaptent leurs horaires. A partir de ce vendredi 8 août et jusqu'à la levée de la vigilance, les sites du SMD3 sont ouverts de 7 heures à 14 heures.

Le SMD3 annonce un changement d'horaire à cause de la vigilance orange à la canicule qui touche la Dordogne et 44 autres départements en France. A partir de ce vendredi 8 août et jusqu'à la levée de l'alerte, les horaires des déchetteries changent : elles ouvrent désormais entre 7 heures et 14 heures aux jours habituels d'ouverture.

Pour les déchetteries du Périgord Noir, les horaires d'été sont maintenus.