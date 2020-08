Canicule : les seniors isolés sous haute surveillance

Dans les bureaux de Domo Creuse, place du marché à Guéret, les téléphones chauffent. Depuis jeudi, c'est la canicule, et les 4 téléconseillères ont fort à faire.

A commencer par répondre aux alarmes. Les 3600 abonnés de Domo Creuse Assistance sont tous équipés d'un appareil de téléassistance. Un petit boîtier vert et blanc. Qui sert de haut-parleur pour communiquer, et qui, grâce à un thermomètre intégré, mesure la température. Dès que le mercure dépasse les 30 degrés dans un logement, la plateforme centrale, à Guéret, est alertée. Les abonnés reçoivent immédiatement un appel.

« On s'assure que tout va bien, explique Magali Perraguin, directrice de Domo Creuse Assistance. Et si on se rend compte, en discutant, que la personne semble hésitante, un peu perdue, si on sent la moindre incohérence, on appelle le réseau de solidarité de cette personne. Voisins, amis, famille, même certaines mairies avec lesquelles on travaille. » Sous la surveillance accrue de Domo Creuse Assistance, 350 creusois et creusoises, des personnes âgées, isolées, les plus vulnérables face aux fortes chaleurs.

Les 3 600 abonnés de Domo Creuse Assistance sont tous équipés de ce petit boîtier. En quelques secondes, ils peuvent être mis en relation avec la plateforme de Guéret. © Radio France - Matthieu Le Meur

Convivialité, sécurité, deux mots qui résument bien la mission des téléconseillères de Domo Creuse Assistance. Une mission qui s'incarne en ce moment par un rappel permanent des gestes à adopter en tant que canicule. Au téléphone avec une dame, Laëtitia énumère : « Vous avez bien pensé à fermer tous vos volets? Vous vous hydratez? Pensez à boire régulièrement! »

En 2019 les canicules de l'été avaient causé la mort de 1 500 personnes. Parmi ces victimes plus de 970 avaient plus de 75 ans.