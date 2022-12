Cannabis : la vente des fleurs de CBD de nouveau autorisée, "une victoire" pour les producteurs creusois

C'est un rétropédalage, presque un an après, jour pour jour. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, revient sur un arrêté du gouvernement qui interdisait formellement la vente et la consommation de fleurs et de feuilles de CBD . Une annonce qui avait alors immédiatement alerté la filière française de production de CBD, le cannabidiol, c'est-à-dire la molécule non-psychotrope du cannabis.

Un an après donc, le Conseil d'État réautorise donc la vente de ce produit. "Il n'est pas établi que la consommation des fleurs et feuilles de ces variétés de cannabis avec un faible taux de THC comporterait des risques pour la santé publique", selon l'autorité judiciaire.

"C'est un signal pour les acheteurs et les revendeurs"

Pour Jouanny Chantoux, producteur de CBD sur la ferme bio de Pigerolles, cette décision du Conseil d'État va dans le bon sens. "J'espère que le temps judiciaire est terminé", souffle le Creusois, également porte-parole de l'association française de producteurs de cannabinoïdes. Il produit près de 21 hectares de chanvre sur son exploitation. "Maintenant, place au temps de la concertation avec les pouvoirs publics. Il y a un changement d'attitude, et on veut vraiment développer une filière française de qualité".

Jouanny Chantoux compte maintenant développer son activité et profiter de l'élan autour da la filière en France. Il souhaite recruter quatre à cinq personnes à temps complet en 2023, sur son exploitation. En Creuse, il existe maintenant une dizaine de producteurs de fleurs et de feuilles de CBD.