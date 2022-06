Hive, la nouvelle startup à Cannes qui se présente comme le "airbnb du stockage de données"

Déjà fondateur et PDG de la société Symphony à Sophia-Antipolis, David Gurlé lance une nouvelle startup à Cannes spécialisée dans le stockage de vos données, mais d'une façon novatrice. Il vise au moins 100.000 utilisateurs dès l'an prochain.

Oubliez l'image de ces immenses entrepôts, contenant de gros serveurs très énergivores : vous n'en verrez pas à Cannes malgré l'installation de Hive. Ce que propose la startup, c'est un stockage d'un genre nouveau, un "Airbnb du stockage de données" selon son fondateur David Gurlé. Pour faire simple, il est parti du constat que nous n'utilisons qu'une partie seulement des capacités de nos ordinateurs et smartphone. Il nous est donc tout à fait possible de mettre à disposition un petit espace de stockage, pour permettre de stocker des données venues du monde entier en mutualisant l'espace de chaque utilisateur de Hive.

Un stockage sécurisé de vos photos de vacances, ou encore de vos documents importants

Cela vous permet donc de stocker vos données dans un "cloud", et si l'espace que vous utilisez est plus réduit que celui que vous mettez à disposition, vous récupérez de l'argent. Voilà dans les grandes lignes le concept proposé par Hive, qui compte déjà 11 salariés à la pépinière d'entreprise de la Bastide Rouge à Cannes. Elle en vise 25 d'ici la fin de l'année, et espère attirer 10.000 utilisateurs dans le même temps pour démarrer.

Le PDG de Hive David Gurlé a fait son trou dans la Silicon Valley

David Gurlé, qui travaille à l'année aux Etats-Unis, connaît bien Cannes pour y avoir étudié plusieurs années, notamment au lycée Carnot deux ans avant le maire David Lisnard avec lequel il est ami. S'installer à Cannes était donc une évidence pour lui, d'autant qu'il a déjà installé le secteur recherche et développement de sa première société Symphony du côté de Sophia Antipolis, le gros des troupes se trouvant dans la Silicon Valley aux Etats-Unis, LA place mondiale des nouvelles technologies. Il a levé sept millions d'euros auprès d'investisseurs du monde entier pour développer Hive, dont le siège, et la recherche et développement resteront implantés à Cannes à l'avenir.