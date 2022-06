Spectaculaire opération de Greenpeace sur une plage privée sur la Croisette à Cannes

L'ONG a mené une action, ce mercredi 22 juin, sur une plage de la Croisette pour dénoncer les liens entre l'industrie de la pub et les entreprises d'énergie fossile. David Lisnard, le maire de Cannes a porté plainte.

15h. Au large de la Croisette, 40 activistes de Greenpeace débarquent avec leurs canoés-kayak sur une plage privée, celle du groupe publicitaire WPP. Le but, dénoncer la passivité de l'industrie de la pub face à la crise climatique. "Ces entreprises de pubs ont pour clients d'autres entreprises pétrolières ou gazières et donc sont complices de la crise climatique", explique Edina Ifticene, activiste de Greenpeace, "dans le même temps, ce groupe parle d'engagement climatique et de sauvegarde de la planète".

Plus largement,Greenpeace souhaite la mise en place d'une loi européenne qui interdirait la publicité ou le sponsoring pour toutes les entreprises spécialisées dans les énergies fossiles.

Illustration - Maxppp

David Lisnard porte plainte pour dégradation de l'environnement

Le maire de Cannes a réagit, dans la foulée. Il souhaite le départ du voilier Greenpeace amarré au Port Canto et porte plainte pour dégradation de l'environnement. Les militants de l'ONG ont placardé des affiches sur le mobilier urbain.