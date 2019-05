Cantal : jusqu'à 60 % de réduction et des pièces uniques pour la vente d'usine des parapluies Piganiol

Aurillac, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Piganiol, dernier fabricant aurillacois de parapluies, emploie une trentaine de salariés et détient un savoir-faire unique qui fait le grand écart entre tradition et modernité. L'iconique parapluie de berger cohabite avec des produits contenant du carbone ou de la fibre de verre. Quant aux tissus, ils sont traités anti-uv ! Ce vendredi, et également ce samedi, plus de 3000 parapluies sont vendus à prix cassés dans les ateliers de la rue Ampère. C'est la troisième opération du genre chez Piganiol qui profite de ce rendez-vous pour échanger directement avec les clients. Tout le monde y trouve son compte.

Des prix doux et des pièces uniques

Chaque année, plus de 40 000 parapluies sortent de l'usine pour être vendus en maroquinerie, en France, mais aussi à l'étranger. Pendant ces deux jours, la vente se déroule en direct, à Aurillac. Pas d'intermédiaire entre le fabriquant et les clients. "Ils vont bénéficier des réductions qu'ils n'auront nulle part ailleurs. On arrive jusqu'à 60 %" explique Mathieu Piganiol, patron de cette entreprise familiale, cinquième génération à fabriquer des parapluies. Les prix habituels vont de 80 à 150 euros. Là, on pourra se faire plaisir, ou faire plaisir, à partir de 30 ou 40 euros.

SAVE THE DATE - La 3ème édition de notre vente d’usine ☂️ Spécial #fêtedesmères

⚡️Jusqu’à -60% ⚡️ sur une centaine de modèles #madeinaurillac

Les 24 & 25 MAI de 10h à 18h NON STOP ! #maisonpiganiol#Cantal#Auvergnepic.twitter.com/L7YQJE8NUK — 🇫🇷 Maison Piganiol (@Piganiol) May 9, 2019

Cette opération permet également de se procurer des pièces uniques."Quand on prépare les collections, les deux stylistes de la maison créent environ 200 modèles. Ensuite, l'équipe commerciale réduit à une centaine de modèles. Ceux qui ne sont pas sélectionnés, parce qu'on estime qu'il n'y a pas la clientèle suffisante, sont vendus pendant ces deux jours".

Dans les ateliers de Piganiol à Aurillac © Radio France - Dominique Manent

Une belle opération de communication

Cette vente est importante économiquement parlant pour l'entreprise mais elle est également gratifiante pour les salariés. "Les ouvrières se transforment en vendeuses. Elles expliquent, elles montrent aux gens comment elles travaillent et elles sont hyper fières" souligne Mathieu Piganiol. "Quant aux cantaliens, certains redécouvrent qu'on fabrique des parapluies à Aurillac. Il y a un aspect ancrage dans le territoire qui est intéressant".

L'usine, située 9 rue Ampère à Aurillac, est ouverte au public de 10 heures à 18 heures non-stop vendredi 24 et samedi 25 mai.