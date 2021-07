Cantal : Enedis redimensionne son réseau pour s'adapter aux surplus de production électrique

Le Cantal produit de plus en plus d'électricité, notamment grâce au photovoltaïque. Pour absorber les pics de production de l'été et redistribuer cette électricité dans le réseau national, Enedis installe un nouveau transformateur au poste source de Savignac, le premier du genre en Auvergne.