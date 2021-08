Cantal : les entreprises se remettent doucement du Covid-19

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Cantal a publié ce mardi une enquête sur la conjoncture des TPE et PME. Réalisée début juillet, elle porte sur l'activité au premier semestre 2021 de 386 entreprises cantalouses, dans les secteurs de l'industrie, du BTP, du commerce et des services.

Les résultats de l'enquête montre qu'il y a eu autant de hausses de chiffres d'affaires que de baisses. Le bilan apparaît donc mitigé dans l'ensemble, mais certains secteurs ont sorti leur épingle du jeu. C'est le cas de l'industrie et du BTP, qui ont globalement pu continuer leurs activités malgré les restrictions sanitaires.

Le secteur industriel s'en sort bien

Plus de 70 % des entreprises dans le secteur industriel ont vu leur chiffre d'affaires augmenter au premier semestre 2021. Ce secteur se portait déjà bien sur le plan économique avant le Covid-19, et ses TPE et PME ont pu continuer à produire pendant les confinements.

Dans le Cantal, c'est notamment le cas pour les entreprises pharmaceutiques, grandes gagnantes de la pandémie, mais aussi celles qui fabriquent du matériel de laboratoire.

Des conclusions plutôt encourageantes

Autre point plutôt positif, qui concerne cette fois tous les secteurs et pas seulement l'industrie : l'emploi est resté globalement stable ce semestre. Plus d'un quart des entreprises cantalouses concèdent cependant avoir des difficultés à recruter en 2021.

Le rapport montre également qu'un tiers des entreprises ont diversifié leur activité, ce qui leur a permis de mieux se développer. C'est d'ailleurs une des conséquences avantageuses de la crise selon ces TPE et PME : pour 20 % d'entre elles, la pandémie a permis de penser de nouveaux produits et de nouvelles prestations.

Tout secteur confondu, six entreprises cantalouses sur dix jugent leur trésorerie satisfaisante, et se disent de plus en plus confiantes sur la situation économique.