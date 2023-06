Canua Island ne s'installera pas à Mandelieu cet été

Il n'y aura pas d'île flottante au large de Mandelieu cet été. Les dirigeants du projet Canua Island, l'annoncent ce mardi matin dans un communiqué : "On nous a clairement fait comprendre qu'il ne fallait rien attendre pour cet été", commence l'explication. L'entreprise dénonce "une obstruction et aberration politique" et annonce devoir mettre fin aux contrats notamment des 100 salariés déjà embauchés.

Canua se dit victime d'une "vendetta politique", fustigeant une "écologie de façade". Les dirigeants de la plage flottante défendent toujours leur projet "en tout point respectueux du droit et de la protection de la mer", contrairement selon eux aux yachts et autres embarcations déjà présentes sur le littoral azuréen.

Le communiqué ne précise pas si l'abandon est définitif, ou seulement pour cette saison estivale. La conclusion des dirigeants de Canua Island laisse planer le doute : "La politique et ses palinodies poussent de puissants vents contraires nous contraignant à renoncer. Dont acte. Mais même dans la tempête, les marins et leurs capitaines savent trouver leur chemin."