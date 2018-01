Vaulx-Milieu, France

Stéphane Gilli a gardé l'accent de son sud-ouest natal mais il est capable de défendre aujourd'hui mordicus les atouts du Nord-Isère. Fondateur en 2006 de la société Cap Sud c'est en effet à partir de Vaulx-Milieu, avec "l'aéroport à un quart d'heure [...] la gare TGV à un quart d'heure, l'autoroute à proximité" qu'il fait prospérer sa petite entreprise photovoltaïque. En plus "on a un bassin quand même assez attractif et actif, les gens arrivent à se loger, il y a des atouts", même si ça n'est pas l'endroit le plus ensoleillé de France.

Chaque installation donne 20 ans de travail

Cap-Sud, initialement installateur de panneaux photovoltaïques sur des toits de hangars, d'entreprises ou au sol, a pris depuis deux ans le virage de la gestion de ces fermes solaires. Autrement dit il est de plus en plus producteur d'électricité. "Le modèle c'était constructeur pour les autres, explique Stéphane Gilli dans un sourire, mais au lieu de faire passer les plats on voudrait bien les garder et manger un petit peu nous aussi". C'est avant tout un moyen d'assurer la pérennité de son entreprise : " des actifs de ce type ça assure une pérennité au moins de 20 ans - parce qu'on a un contrat de rachat d'électricité pendant 20 ans - et donc il y a du travail pour les salariés pendant 20 ans parce qu'il y a de la maintenance etc... Et puis ça change tout dans le bilan de l'entreprise, dans la confiance des fournisseurs ou même des banques".

Une bonne image à l'étranger

Des banques et des investisseurs qui suivent désormais et permettent de voir encore plus grand. En France comme à l'étranger puisque Cap Sud a aujourd'hui un bureau à Madagascar (avec 7 salariés locaux) et au Brésil (3 salariés) et installe des fermes photovoltaïques en Afrique, au Portugal ou encore prochainement aux USA. "La French Touch ça fonctionne, dit Stéphane Gilli, les entreprises françaises ont très bonne presse à l'international. C'est assez surprenant mais notre savoir-faire, notre qualité d'installation sont reconnues". Il faut dire que Cap Sud montre et démontre puisque actuellement les 1 500m2 de locaux de l'entreprise à Vaulx-Milieu sont 100% autonomes en énergie grâce à des panneaux solaires et un joli bataillon de batteries.

Vingt-huit embauches cette année

Derrière un patron qui a installé une salle de sport dans l'entreprise pour ses salariés et acheté une maison dans les Cévennes pour leurs vacances, il y a désormais 52 employés basés à Vaulx-Milieu, "et on a prévu 28 arrivées cette année" dit Stéphane Gilli. Un Pdg qui avoue trouver sans problème en Nord-Isère toutes les compétences nécessaires sauf "sur la partie installation charpente... mais exceptés les charpentiers on a des ressources suffisantes".

Cap Sud installe des fermes photovoltaïques - Illustration Cap Sud

Les installations Cap Sud font entre 800 et 3 à 4 000m2 - Illustration Cap Sud