Capbreton : du lavage de véhicule sans eau pour économiser 200 litres par voiture

Aurélie et Achour

Crée en février 2019, l’entreprise d’Aurélie et de Achour Bourkache se déplace à domicile et sur le lieu de travail pour nettoyer l’extérieur et l’intérieur des voitures. D’ailleurs 80% de la clientèle les sollicitent pour le nettoyage intérieur. Le couple d’entrepreneurs se déplace dans un rayon de 50 kms pour les véhicules mais aussi les canapés, les tapis, les pergolas bioclimatiques.



200 litres d’eau potable économisés

Achour emploie des produits biodégradables, éco labellisés : « Je travaille d’ailleurs sans gant, sans masque, c’est vraiment écologique. » Une conscience écologique née d’un constat : sécheresses, tempêtes, réchauffement de la planète, feux de forêts. Il veut démontrer à travers son activité que le lavage sans eau existe. « Sur chaque véhicule on économise entre 200 été 250 litres. Vous imaginez, une centaine, des milliers de véhicules ?... » L’entreprise « Eco Logique » est partenaire d’une association environnementale : Water Family. Pour chaque véhicule nettoyé, l’entreprise verse 5€ à l’association.

