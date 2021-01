Capitaine d'industrie, le Montalbanais Louis Gallois prend sa retraite à 77 ans

Le Tarn-et-Garonnais préside son dernier conseil de surveillance ce lundi 4 janvier chez Peugeot-Citroën. Pendant sa carrière, il a notamment dirigé Airbus et la SNCF.

Louis Gallois a dirigé notamment l'Aérospatiale puis EADS, et sa filiale Airbus.

C'est une page qui se tourne, dans l'industrie française et européenne. A 77 ans, Louis Gallois prend sa retraite ce lundi 4 janvier, après avoir présidé son dernier conseil de surveillance chez PSA Peugeot-Citroën, qu'il dirige depuis 2014.

Haut fonctionnaire, issu de l'administration des finances, il connaît d'abord une carrière dans les ministères dans les années 1980, en tant que directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement, à la Recherche, et à la Défense.

Mais Louis Gallois est surtout connu du grand public, et particulièrement dans la région, pour sa présidence de l'Aérospatiale de 1992 à 1996, puis d'EADS (Airbus) plus tard.

La SNCF, Airbus, et au service de l'Etat

Après son mandat à l'Aérospatiale, il est appelé à diriger la SNCF en 1996, après l'implication de Loïk Le Floch-Prigent dans l'affaire Elf. Il en reste le PDG pendant dix ans, jusqu'en 2006. Il laisse alors un plutôt bon souvenir aux syndicats du groupe ferroviaire. Et partout où il passe, il est considéré comme "un patron de gauche".

Louis Gallois revient ensuite à Toulouse en 2006, dans l'aéronautique, et dans une maison qu'il avait quitté dix ans plus tôt. Avec l'appui du président de la République Jacques Chirac, il reprend les commandes d'EADS, le nouveau groupe européen spatial et aérien, fondé sur la fusion de plusieurs entités européennes, dont Airbus. Son mandat se termine en 2012.

J'ai été vingt-trois ans chef d'entreprise dans quatre entreprises différentes. Drôle de record !

Louis Gallois est reconnu pour être un grand serviteur de l'Etat, en tant que dirigeant des entreprises stratégiques, mais aussi en tant que conseiller. C'est ainsi qu'en 2012 il est nommé commissaire général à l'investissement, sous la présidence de François Hollande, et est chargé de la rédaction d'un rapport sur la compétitivité française.

Mais le Montalbanais, infatigable travailleur, ne s'arrête pas là pour autant. Après le transport ferroviaire puis aérien, on le retrouve dans l'automobile depuis le 18 mars 2014. Il est nommé à l'unanimité président du conseil de surveillance de PSA Peugeot-Citroën. Un groupe qui ce lundi acte sa fusion avec Fiat.

Un sacré CV, dont il s'amuse : "j'ai été vingt-trois ans chef d'entreprise dans quatre entreprises différentes. Drôle de record !" confie le Tarn-et-Garonnais au journal économique Les Echos, ce lundi 4 janvier.

Le Tarn-et-Garonne dans les veines

Louis Gallois n'a jamais oublié ses racines tarn-et-garonnaises. "Je me suis toujours senti Montalbanais. Je fais toujours référence à ma ville natale quand on est à l'autre bout du monde avec ma femme" rapporte ainsi La Dépêche du Midi en 2015. Cette année là, il monte sur la scène du théâtre Olympe de Gouges de Montauban, pour un échange sur la ligne à grand vitesse (LGV) Toulouse-Bordeaux.