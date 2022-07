Carburant à prix coûtant au Leclerc de Belfort : "C'est dérisoire mais c'est toujours ça de pris"

Dès 8h ce jeudi, beaucoup de conducteurs sont venus à la station pour faire le plein et économiser quelques euros

L'essence le moins cher en ce moment, il est à Leclerc. Du moins jusqu'à samedi. Pour ce week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, l'enseigne de grande distribution organise du jeudi 28 au samedi 30 juillet inclus une opération "carburant à prix coûtant". En d'autres termes : Leclerc vend l'essence au prix qu'elle l'a acheté, sans se faire de marge. Au magasin de Belfort, certains avaient retenu la date et sont venus très tôt pour en profiter. "J'en avais entendu parler donc je suis venu faire le plein ce matin", explique Sébastien, pour qui c'est devenu un réflexe de profiter de ces opérations.

Les prix affichés au Leclerc de Belfort après la mise en place de l'opération "carburant à prix coûtant" © Radio France - Arnaud Roszak

Sur le panneau des prix, une légère baisse. Le SP 95 passe de 1€89 à 1€70. Qu'est-ce que ça donne sur un plein ? "Là j'ai gagné 5-6 euros environ" explique Marie-Jo. Cette retraitée touche 800 euros par mois.

Oui c'est dérisoire, mais on prend, on n'a pas le choix ! Ces quelques euros, vaut mieux qu'ils soient dans ma poche vu l'inflation.

Même état d'esprit pour Sandrine, qui touche le SMIC et qui "ne va pas cracher sur ce coup de pouce, même si c'est minime." Carole, elle, ne se fait guère d'illusions. "Depuis octobre, on fait attention à tout : les courses, les dépenses, les voyages en voiture, raconte cette mère de famille installée à Chaux. Je suis venu faire le plein mais c'est pas avec ça que je vais repartir en week-end avec mes enfants." Dans les conducteurs venus faire le plein, beaucoup ont également en tête la promesse du groupe Total et cette remise de 20 centimes par litre au mois de septembre.

"Une concurrence déloyale"

Mais cette opération des magasins Leclerc, cumulée à celle de Total, ne fait pas que des heureux. Les pompistes indépendants sont pris à la gorge. Exemple à Bavans, dans le Pays de Montbéliard, où Sandrine Hadj tient sa propre station service. Une affaire familiale vieille de plus de 40 ans. "Moi, je ne peux m'aligner avec la grande distribution. Là, j'ai une cuve de SP95 à 2€06 le litre. Il faut que je la vide, avant de baisser les prix" explique-t-elle, avant de pousser un coup de gueule contre le groupe Total.

Total lâche 20 centimes par litre... encore heureux ! Vous avez vu les milliards de bénéfices du groupe? Je comprends les gens qui veuillent en profiter, mais nous, ça nous fait mal. On va perdre des clients, et je suis déjà à découvert. Je suis très inquiète pour la suite.

Sandrine Hadj espère que les clients reviendront après les vacances. Si rien ne s'arrange, elle envisage de vendre sa boutique.