Carburant "à prix coûtant" : "pas d'effet miracle sur les prix", prévient le porte-parole des pétroliers

Il n'y aura pas de vente de carburant à perte dans les stations services françaises, mais de l'essence et du gazole à prix coûtant. Dimanche soir sur TF1 et France 2, Emmanuel Macron a demandé aux distributeurs de vendre le carburant "à prix coûtant". Cette mesure n'aura "pas d'effet miracle sur les prix", prévient ce lundi Olivier Gantois, président de l’UFIP Énergies et Mobilités, porte-parole des pétroliers en France sur franceinfo . Il évoque des baisses d'un à quelques centimes par litre de carburant, tout au plus. Le gouvernement doit par ailleurs préciser les contours de l'indemnité de 100 euros également annoncée par Emmanuel Macron dimanche soir, pour "les Français qui ont besoin de rouler".

ⓘ Publicité

Ne pas "bercer les consommateurs d'illusions"

Il ne faut pas attendre de baisse massive des prix avec la vente de carburant à prix coûtant, a prévenu ce lundi sur franceinfo Olivier Gantois, le président de l'UFIP Énergies et mobilités. "Quand on passe du prix pratiqué aujourd'hui au prix coûtant, on parle de quelques centimes par litre seulement de remise à la pompe. Les prix baisseraient, si on vendait à prix coûtant de l'ordre d'un centime par litre", a-t-il affirmé.

Les distributeurs avaient refusé la proposition d'Élisabeth Borne de vendre du carburant à perte . Cette fois, Emmanuel Macron leur demande de renoncer à leur marge pour faire face à la flambée des prix. Mais "il n'y aura pas de décision concertée", prévient Olivier Gantois. "Certains ont déjà annoncé des mesures sur les prix des carburants. Mais ce sont des mesures qui sont propres à un distributeur, et non pas concertées", a-t-il expliqué.

Le porte-parole des pétroliers en France annonce qu'il ne faut rien attendre non plus des raffineurs : "On est dans la logique des marchés, avec un carburant à un prix qui est continental, donc européen, qui résulte de l'équilibre offre-demande. Cet équilibre s'impose à la France. La France n'y changera rien", a-t-il insisté.

"Au moment du confinement, les raffineurs ont passé un an et demi à perdre de l'argent. Ils ont quand même approvisionné en carburant les stations-service", s'est-il justifié.

Les distributeurs satisfaits de l'abandon de la vente à perte

Les distributeurs sont, eux, satisfaits de l'abandon de la vente à perte, proposée par le gouvernement il y a une semaine. Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution , invité ce lundi sur franceinfo , se dit "tout à fait satisfait de l'abandon" de cette mesure, "mal ficelée et anti-économique" selon lui. Avec la vente à prix coutant, "on revient à des choses beaucoup plus raisonnables", estime-t-il. Mais "il appartient à chaque enseigne, dans le respect du droit de la concurrence, de répondre au président", a indiqué Jacques Creyssel. "Nous ne faisons quasiment pas de marges sur le carburant", a-t-il rappelé.

Une prime de 100 euros pour les travailleurs qui "ont besoin de rouler"

Emmanuel Macron a aussi, dimanche soir, invité le gouvernement à remettre en place une indemnité carburant pouvant atteindre "100 euros par voiture et par an", semblable à celle du début de l'année. Si les contours sont encore à définir, elle sera "limitée aux travailleurs" qui "ont besoin de rouler" et n'ira pas au-delà de la moitié des Français qui gagnent le moins.

Selon franceinfo, l’idée d’une telle indemnité, sous forme de virement versé une seule fois, a été discutée ces derniers jours entre l’Élysée et le ministère de l'Économie. Cette indemnité carburant sera probablement versée début 2024, pas avant, car elle est conditionnée à l’adoption par le Parlement du projet de loi de finances.

Sur le papier, environ 10 millions de ménages sont concernés, mais cette année, 4,3 millions de foyers ont reçu l'indemnité, selon les décomptes de Bercy que se sont procurés franceinfo. La mesure a coûté environ 430 millions d'euros aux caisses de l’État cette année, et le ministère de l’Économie devrait budgéter une somme équivalente dans le projet de loi de finances, qui sera présenté ce mercredi.

Pour obtenir la prime cette année, il fallait fournir son numéro fiscal sur le site impots.gouv.fr, mais aussi le numéro de sa plaque d’immatriculation, une attestation d’assurance de son véhicule et une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il est utilisé pour les déplacements domicile-travail.