Prix du carburant : investir dans un kit à l'éthanol ça coute ensuite deux fois moins cher à la pompe

Dans le Poitou comme ailleurs en France, les garagistes qui installent des kits éthanols sur les voitures à essence sont pris d'assaut. Ces derniers jours avec la flambée du prix des carburants le téléphone n'a de cesse de sonner. Aujourd'hui en moyenne il faut compte au moins un mois et demi d'attente pour obtenir un créneau chez un installateur. Reste après à savoir si c'est rentable, pour ça il faut bien comprendre comment ça fonctionne.

En moyenne au bout de 8.000 km le kit est rentabilisé

Joseph Bernardo, gérant du garage JB Auto passion à Colombiers près de Châtellerault :" Alors très clairement on a une demande qui est énorme, on a plusieurs dizaines de coups de téléphone par jour, alors attention on ne peut pas équiper tous les véhicules, il faut un véhicule essence bien sûr, qui date des années 2000 et après il y a des voitures où les moteurs ont des fragilités déjà connues de part leur conception donc on refuse pour ne pas avoir de soucis après en cas de casse mais sinon oui. Après selon le type de moteur il faut compter en moyenne un millier d'euros pour ce kit, et d'un véhicule à l'autre la consommation n'est pas la même, donc la rentabilité ne sera pas la même mais aujourd'hui l'éthanol c'est quand même deux fois moins cher même si on a une légère surconsommation. Nos clients nous disent qu'en moyenne au bout de 8.000 km le kit est rentabilisé."