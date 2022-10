Carburant : l'utilisation de jerrican interdite dans les stations service jusqu'au 19 octobre en Côte-d'Or

La situation liée aux difficultés d’approvisionnement en carburant reste sous tension dans le département de la Côte-d'Or. Ce jeudi, la préfecture a compté, 24 stations services sont en rupture totale et 27 en rupture partielle de carburant.

ⓘ Publicité

Une septième station propose une ligne réservée aux services et professions prioritaires

Le dispositif mis en place le 11 octobre pour éviter toute rupture d’approvisionnement en carburant pour les services essentiels qui concourent à la sécurité, au secours et à la santé des habitants du département, fonctionne correctement, selon la préfecture. Ces stations services, désormais au nombre de 7, et elles sont encadrées par la police nationale et la gendarmerie nationale, réparties sur l’ensemble du département de la Côte-d’Or et que les usagers prioritaires ont été informés par leurs organisations professionnelles ou directions.

Les Jerricans interdits

Compte tenu en revanche de l'augmentation de cas d'usagers remplissant des jerricans et autres contenants, le préfet a pris ce jour un arrêté pour interdire jusqu'au 19 octobre 2022 inclus, la vente, l'achat, la distribution et le transport de carburants dans tout récipient transportable.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux professionnels dont l'activité nécessite l'utilisation d'outils ne pouvant être rechargés que par des récipients transportables et lorsque ce remplissage est dûment justifié. Tous les départements des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté sont couverts par de tels arrêtés.