Carburant, la Corse peut-elle bénéficier du plafonnement des prix TotalEnergies à 1,99 €/l ?

Le plafonnement du litre de carburant à 1,99 euros par TotalEnergies bénéficiera-t-il aux Corses ? Cette mesure est d'ores et déjà en vigueur depuis le 1er mars dans l'ensemble des stations-services du géant pétrolier sur le continent. À cette heure, cela ne concerne pas l'île où seul du gasoil et du sans plomb de la gamme Excellium de Total sont distribués, une gamme qui n'est pas intégrée à ce bouclier tarifaire.

ⓘ Publicité

La Corse opérationnelle courant mars…

Contacté Gabriel Nesa, le directeur général de Total Energies Corse, nous a indiqué que la Corse allait, elle aussi, pouvoir profiter de cette mesure, "le temps de créer les conditions logistiques qui le permettront", a-t-il précisé. Cela implique notamment un changement d'additivation pour que le gasoil et le sans plomb distribués dans les 48 stations-service TotalEnergies de Corse, passent de l'Excellium au Premier qui est lui éligible au bouclier tarifaire. De son côté, la direction nationale de Total Energies a ajouté qu'elle pourrait être opérationnelle en Corse dans le courant du mois de mars et ce, donc, jusqu'à la fin de l'année comme sur tout le territoire français. "Ainsi, les Corses bénéficieront également de cette garantie pour leur pouvoir d'achat", a conclu Total Energies.

…une question de volonté

Pour Frédéric Poletti, porte-parole du collectif "Agissons contre la cherté des carburants en Corse", la question des additifs n'a pas de sens : « Ce qu'il faut savoir, c'est que la Corse reçoit uniquement des carburants standards. Ces carburants standards sont livrés par tanker et puis stockés dans les dépôts pétroliers de la Corse. À partir de là, lorsque des camions se présentent suivant la marque, l'enseigne, un additif est rajouté directement dans les cuves du camion qui va livrer la station. Donc vous avez du Suprême synergie pour Esso, de l'Ultra tech pour Vito et de l'Excellium pour Total, ce mélange se fait uniquement au niveau du camion qui va livrer la station. Donc aujourd'hui, cet additif est imposé à la Corse. Sur le continent lorsque l'on compare les prix entre un carburant standard, le diesel standard et le diesel additivé, on a entre 7 et 8 centimes d'euro d'écart, on se demande pourquoi en Corse on s'est laissé imposer ces carburants additivés ? Lorsque Total dit cette mesure sera mise en place au fur et à mesure qu'il leur sera techniquement possible de distribuer ce carburant, on considère pour nous que finalement, leur volonté est de ne pas mettre en place le plafonnement des prix en Corse. »

Qu'en pensent et que font les politiques ?

Ce samedi le député de la première circonscription de Corse-du-Sud et président du Groupe Horizons à l'Assemblée Nationale, Laurent Marcangeli, a écrit à la Première ministre pour souligner que " les Corses sont les seuls à ne pas bénéficier du geste du groupe Total Energies alors que la région est une des plus pauvres de France ".

De son côté, Marie-Thérèse Mariotti, conseillère territoriale Un Soffiu Novu à l'Assemblée de Corse, explique que la question est complexe et il apparaît nécessaire aujourd'hui de la remettre au débat, dans l'hémicycle : « Déjà, faudrait savoir pourquoi il y a cette anomalie, pourquoi le consommateur et le conducteur en Corse, n'a pas le choix entre un carburant avec additif et un carburant classique, comme c'est le cas effectivement sur le continent et ailleurs ?

Après, le politique doit s'en emparer, mais le problème est compliqué. La question est ancienne, elle a été déjà examinée à deux reprises à l'Assemblée de Corse fin 2021 et en 2022, tous les groupes avaient trouvé un certain consensus. Le travail de fond avait été en partie fait, mais demeure quand même le problème sur la complexité de la construction du prix du carburant en Corse qui génère quand même des frustrations et une certaine opacité. A l'occasion d'un rapport que l'exécutif va présenter sur le développement durable, nous avions de toute façon prévu et nous allons le remettre d'autant plus volontiers sur la table, de parler entre autres, de biocarburant, de bioéthanol en Corse. Ce nouveau problème va s'inviter dans la discussion, le 9 mars à l'Assemblée de Corse. »

Une situation d'iniquité entre l'île et le reste du territoire français qui soulève en effet une problématique de fond en Corse, que le Conseil exécutif entend bien remettre sur la table des discussions avec le gouvernement, comme l'explique Alex Vinciguerra, le président de l'agence de développement économique de la Corse : « Une mission de l'autorité de la concurrence est venue travailler sur ces sujets-là, a constaté le surcoût très significatif malgré l'avantage fiscal des prix de l'essence en Corse mais malheureusement ne nous a proposé aucune solution. Nous, nous allons à nouveau interroger le gouvernement pour pouvoir faire en sorte que, en Corse comme dans d'autres îles de l'espace français, je pense aux Antilles, les marges puissent être fixées annuellement et ce qui nous permettrait d'avoir des trajectoires de prix de l'essence beaucoup plus acceptables pour nos concitoyens. »