Carburant : la Fédération française du bâtiment en Meurthe-et-Moselle fustige "le racket du gouvernement"

La remise sur le carburant annoncée pour le mois d'avril par le gouvernement ne suffit pas à calmer la colère d'Alban Vibrac, président de la Fédération française du bâtiment en Meurthe-et-Moselle. Entre le "demi-racket" du gouvernement et "le pillage des industriels", il ne mâche pas ses mots.

Le secteur du bâtiment n'est pas épargné par l'inflation. Les professionnels sont touchés de plein fouet par la hausse des prix des énergies. Et la proposition du gouvernement d'offrir une remise de 15 centimes par litre de carburant d'ici le mois d'avril est loin de satisfaire le président de la Fédération en Meurthe-et-Moselle Alban Vibrac.

"Stop au pillage !"

"Il est inacceptable d'attendre encore quinze jours de racket fiscal sur les carburants pour baisser les prix de 15 centimes pour combler une hausse qui est bien supérieure à ça", a réagi le représentant sur France Bleu Lorraine. Alban Vibrac plaide effectivement pour des "mesures transitoires" en bloquant les prix du carburant, mais aussi ceux du gaz et de l'électricité. "Dans nos chantiers, on demande aussi la non-application des pénalités de retard dues à des livraisons qui ne se font pas toujours dans les délais demandés."

De l'autre côté, le secteur subit aussi la hausse des prix des matières premières. Et là encore, Alban Vibrac ne mâche pas ses mots. Il parle de "pillage des industriels" : "ils ont augmenté leur prix de façon considérable. Bien sûr ils sont comme nous. Mais quoi qu'il en soit, les résultats de nos industriels français et internationaux ont des chiffres à plus de deux composantes. Donc, stop stop au pillage aussi industriel. Stop !" Car cette hausse des dépenses se répercute sur les marges des professionnels du secteur, alors que leur activité a été multipliée par trois.