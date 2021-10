Vous l'avez peut-être déjà remarqué en allant faire le plein : le prix du diesel n'a jamais été aussi élevé. Le litre coûte 1,53 euro en moyenne ces derniers jours. C'est plus qu'au début de la crise des "gilets jaunes" en octobre 2018.

Carburant : le prix du diesel explose et bat son record historique

Le prix du gazole bat son record historique et dépasse 1,53 euro le litre en moyenne.

Les chiffres à la pompe piquent les yeux. Déjà en augmentation depuis plusieurs semaines, le litre de diesel bat maintenant son record historique. Il est en moyenne à 1,5354 euro depuis la semaine dernière, d'après les chiffres du ministère de la Transition écologique, plus que lors du pic d'octobre 2018 qui avait conduit à la crise des "gilets jaunes" (1,5331 euro). Son prix a explosé de 30% en un an. Le sans plomb 95 frôle lui le record de 2012 (plus de 1,60 euro le litre).

Une augmentation liée à la reprise économique

Les prix dépendent du baril de Brent, la référence pour évaluer le cours mondial du pétrole. Il vaut depuis la semaine dernière 82 dollars, soit deux fois plus que l'année précédente. Avec la reprise épidémique post-Covid, l'activité repart dans le monde entier, la demande explose, mais l'offre ne suit pas. La production a été freinée par des mois d'épidémie.

Les pays producteurs se frottent les mains et augmentent les prix, comme l'Arabie saoudite ou la Russie. La géopolitique explique donc en grande partie la hausse à la pompe, plus que les taxes, toujours gelées par le gouvernement depuis la crise des gilets jaunes, mais qui représentent quand même 60% du prix plein.

Comment payer moins cher ?

Difficile de passer entre les gouttes, mais n'hésitez pas à rouler moins vite pour moins consommer. Il existe aussi des sites pour comparer les prix du carburant : le portail actualisé par le gouvernement, ou l'application "Essence/Gasoil now". Elles permettent de repérer les stations-service où le carburant est plus abordable.