Carburant : le remplissage de jerricans interdit dans plusieurs départements franciliens

Dans les départements du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis, il est interdit d'acheter du carburant en bidon ou en jerrican. Une mesure prise par les préfectures alors que 20,7 % des stations-services du pays sont confrontées à des problèmes d'approvisionnement. Des difficultés accentuées par l'afflux massif des automobilistes qui font le plein par précaution.

L'objectif c'est d'"éviter ces phénomènes d'achat préventifs, préjudiciables au bon fonctionnement des stations-services", explique Jacques Witkowski, préfet de la Seine-Saint-Denis où cette interdiction restera en vigueur jusqu'au 10 octobre, "sous réserve de prolongation". La préfecture du Val-d'Oise, elle, a pris un arrêté dans ce sens jusqu'au 12 octobre.

Emmanuel Macron appelle les automobilistes au "calme"

Dans ce contexte particulièrement tendu, Emmanuel Macron appelle les automobilistes au "calme" et les groupes pétroliers et les syndicats à la "responsabilité" à propos des grèves qui engendrent depuis quelques jours des problèmes d'approvisionnement en carburant chez Esso TotalEnergie. Ce samedi, le mouvement social a été reconduit dans trois des six raffineries françaises, toujours à l'arrêt selon la CGT: la plus grande raffinerie de TotalEnergies en Normandie, ainsi que les deux raffineries françaises de l'américain Esso-ExxonMobil.

"Toutes les revendications salariales sont légitimes, mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de vivre et de pouvoir circuler", a déclaré le président français à l'issue d'un sommet européen à Prague.

Pas de retour à la normale prévu "tant que les raffineries seront à l'arrêt"

"La situation s'améliore et va s'améliorer au fur et à mesure dans les prochains jours", assure de son côté l'Ufip Energies et Mobilités ce samedi. "On a recours aux importations mais le produit met du temps à arriver dans les ports et à être acheminé jusqu'aux stations."

L'Union française des industries pétrolières affirme que le retour à la normale se fera quand l'activité reprendra dans les raffineries.