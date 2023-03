Carburant : les 11 stations réservées aux professions prioritaires dans les Bouches-du-Rhône

Face au manque d'essence particulièrement important dans les Bouches-du-Rhône, la préfecture a décidé de réquisitionner 11 stations du département pour les professions prioritaires. Trois stations sont situées à Marseille, deux à Aix-en-Provence et une à Arles, Aubagne, La Ciotat, Vitrolles, Salon-de-Provence et Miramas. Voici la liste complète et les professions concernées.

La liste des 11 stations concernées

Marseille : Carrefour Bonneveine (112 avenue de Hambourg, 13008 Marseille)

Marseille : TotalEnergies les Olives (Avenue Frédéric-Mistral, 13013 Marseille)

Marseille : TotalEnergies Parc Chanot (35-37 boulevard Rabatau, 13008 Marseille)

Aix-en-Provence : TotalEnergies Galice (16 route de Galice, 13100 Aix-en-Provence)

Aix-en-Provence : TotalEnergies Platrières (1140 route d'Avignon, Célony, 13090 Aix-enProvence)

Arles : TotalEnergies Pont Van Gogh (1 avenue Bachaga Boualem, 13200 Arles)

Aubagne : TotalEnergies Pin Vert (Avenue Roger Salengro 13400 Aubagne)

La Ciotat : Carrefour (Chemin de Virebelle, 13600 La Ciotat)

Vitrolles : Carrefour (Route nationale 113, 13127 Vitrolles)

Salon-de-Provence : Carrefour Market (Avenue de Bretagne, 13300 Salon-de-Provence)

Miramas : TotalEnergies Mas Neuf (2 avenue du S, 13140 Miramas)

Les professions prioritaires

Les onze stations sont entièrement réservées, dès ce mercredi 6 heures et jeudi, à ce que la préfecture appelle "véhicules de professions prioritaires". Ce sont les voitures et fourgons de police et gendarmeries, mais aussi toutes les professions médicales : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, ou encore vétérinaires. Les taxis et les livreurs vont pouvoir faire le plein aussi, jugés comme prioritaires.