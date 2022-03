Carburant : les conseils d'un professionnel pour faire des économies à la pompe

Le cours du baril de pétrole augmente tous les jours, conséquence directe de la guerre en Ukraine. Les spéculateurs anticipent de fortes tensions sur les stocks, et à la pompe, le diesel est passé devant l'essence en terme de prix. Invité de France Bleu Maine, Francis Pousse donne plusieurs conseils pour réduire sa facture au moment de faire le plein. Il est patron de station-service à Arnage (Sarthe) et président national de la branche carburants de Mobilians (ex-CNPA, conseil national des professionnels de l'automobile).

France Bleu Maine : Quelles sont les astuces que vous pouvez donner pour que la facture soit moins douloureuse ?

Francis Pousse : Il y a des astuces qui sont un peu connues, mais qui méritent d'être rappelées, comme par exemple vérifier très fréquemment la pression des pneus puisqu'une sous pression peut engager 7 à 10% de consommation supplémentaire. Il faut aussi éviter d'avoir une galerie alors qu'on n'en a pas besoin, et aussi plutôt rouler les fenêtres fermées, ce qui est possible en ce moment. Vous avez tout un tas de petites économies de bon sens pour réduire la facture a minima.

Il parait que faire son plein tôt le matin, c'est intéressant aussi. Est-ce que c'est vrai?

Non, non, c'est faux, c'est une idée reçue. À n'importe quel moment de la journée, vous avez un mesureur dans les pompes à essence qui sont vérifiés tous les ans par les services de l'État. Donc, vous êtes sûr d'avoir la quantité prévue, quelle que soit l'heure à laquelle vous faites le plein. Ce n'est pas un souci.

De plus en plus d'automobilistes installent un boitier éthanol qui est actuellement, le carburant le moins cher, est-ce vraiment intéressant ?

Il faut quand même faire attention. Quelqu'un qui ne roulerait que 4 à 5000 kilomètres par an doit faire le calcul, puisqu'un boitier éthanol c'est en moyenne posé entre 1000 et 1500 euros. Derrière, effectivement, vous avez une économie importante puisque aujourd'hui en Sarthe le litre d'éthanol coûte entre 0,80 et 0,90 euro. Néanmoins, attention à ce que ce soit intéressant dans le temps. Et n'oublions pas que si l'éthanol est bon marché, c'est qu'il est beaucoup moins taxé que les autres carburants. Si toutefois le gouvernement venait à taxer plus, là, on perdrait l'avantage à l'utiliser.

On entend dire que sur les vieilles voitures essence, on peut mélanger l'essence et l'éthanol. Est-ce dangereux pour le moteur ?

Je possède une station service, mais aussi un garage et je dis : attention. Effectivement, ça peut handicaper certains organes du moteur, comme les injecteurs par exemple.