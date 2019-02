Carburants : les prix à la pompe repartent à la hausse

France

Les prix des carburants routiers vendus dans les stations-service françaises ont poursuivi leur hausse la semaine dernière, avec des hausses proches de 2 centimes le litre pour certains, selon des chiffres officiels dévoilés lundi. Le gazole, carburant le plus vendu avec près de 80% des volumes, s'affichait à 1,45€, soit 1,89 centime de plus que la semaine précédente. Le litre d'essence sans plomb 95 (SP95) a augmenté lui de 1,74 centime à 1,46€ selon les données hebdomadaires publiées par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Même s'ils repartent à la hausse, ces prix sont beaucoup moins élevés que ceux observés durant la semaine du 12 octobre, qui étaient les plus hauts de l'année 2018 (différences de -6,6% pour le gazole, - 8,5% pour le Sans Plomb 95 - E5 et 8,4% pour le Sans Plomb 95 - E10)

Des prix revenus au niveau du début de la crise des "gilets jaunes"

Pendant trois mois, les prix des carburants ont connu une relative stabilité et même une baisse dû notamment au recul du gouvernement sur la hausse prévue de la taxe carbone. Une mesure pour tenter d'apaiser la colère des milliers de Français mobilisés samedis après samedis. la courbe des prix suit d'ailleurs celle de la crise. Au 17 novembre, date de l'acte 1 des "gilets jaunes" les prix du gazole et du sans plomb 95 (SP95) s'affichaient respectivement à 1,45€ et 1,46€. Ils sont descendus jusqu'à 1,37e et 1,40€ au début du mois de janvier.

Une hausse dûe à une baisse de la production

Les prix des carburants à la pompe varient en fonction de plusieurs paramètres comme le cours du baril de pétrole, le taux de change euro-dollar, le niveau des stocks de produits pétroliers et de la demande, ainsi que des taxes. Le brut est orienté à la hausse depuis le début de l'année, soutenu notamment par la réduction de l'offre de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole).