Carburant : "les prix s'envolent de manière absolument folle" s'inquiète un transporteur des Deux-Sèvres

14 centimes de plus le litre de gazole en moyenne la semaine dernière en France. Les prix à la pompe continuent de grimper. Ils étaient déjà à la hausse avant le début de l'invasion russe en Ukraine mais le conflit a accentué le phénomène. Cette flambée impacte les automobilistes mais aussi les professionnels comme les transporteurs.

200.000 de plus par mois... pour le moment

"Les prix s'envolent de manière absolument folle, exponentielle donc on est super inquiets", réagit Denis Baudouin, président du groupe Baudouin qui emploie 250 salariés à Prahecq dans les Deux-Sèvres, également président du groupement Astre, premier groupement de transporteurs indépendants en Europe. Et le problème c'est "qu'on ne sait pas exactement où ça va s'arrêter", dit-il Avec son parc d'environ 150 camions, il estime à 200.000 euros par mois son surcoût "et ça c'est au moment où je vous parle".

Il faut savoir que les transporteurs bénéficient de ce qu'on appelle le système d'indexation. C'est-à-dire qu'un prix du transport est convenu au moment du contrat avec le client mais il peut ensuite évoluer à la hausse ou la baisse en fonction des prix des carburants. "Donc la hausse se répercute sur les clients. Sauf que là, on va passer un cap sur ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Eux-mêmes vont être obligés de répercuter ces coûts sur leur clients et donc au bout du compte c'est le consommateur final qui paiera", explique Denis Baudouin qui se demande "jusqu'à quand ce système d'indexation sera supportable".

Là, petites ou grosses structures ça peut mettre tout le monde en péril

Et les solutions alternatives ne sont pas miracles. Denis Baudouin évoque le gaz ou le biogaz qui se développe avec la transition énergétique. "Mais bon, là aussi, il y a eu une envolée sur les prix et donc on a sur le gaz aujourd'hui des pieds de facture qui ressemblent à ce qu'on pourrait avoir demain sur le gazole. Il y a aussi d'autres énergies comme le B100 issu de la culture du colza. Mais là aussi on est sur un marché mondial", poursuit-il. Il existe également des mesures en interne comme sur la façon de faire le plein, d'avoir une conduite plus économique et de renouveler régulièrement les véhicules.

Au final, "des efforts devront sans doute être produits par l'Etat", estime le chef d'entreprise deux-sévrien. "Je ne vois pas d'autre organe qui puisse atténuer ou pour le consommateur final ou pour les entreprises le montant la facture. Les marges de manœuvre sont de toutes façon limitées". Des mesures sont attendues. Le gouvernement prépare un plan de résilience pour protéger les entreprises et les ménages des répercussions de la guerre en Ukraine.