Carburant : pas de pénurie dans les deux Charentes, les automobilistes plus préoccupés par le prix

Dans cette station-service d'une grande surface à Saintes (Charente-Maritime), des voitures oui, mais "ça roule" pourrait-on dire. C'est fluide, chaque automobiliste prend son temps et attend peu. Surtout, aucun d'entre eux n'a eu à tourner avant de trouver son carburant. Situation partagée dans les deux Charentes. Ici, on ne parle pas de pénurie ( contrairement à d'autres départements ). Seules quelques stations sont touchées, c'est vrai. S'il reste difficile d'évaluer leur nombre exact (cela peut bouger d'une journée à l'autre selon les ravitaillements), elles restent minoritaires.

Des automobilistes toujours préoccupés par le prix

Si des stations manquent de carburant dans les deux Charentes, il y a des chances pour qu'il s'agisse d'une TotalEnergies. Exemple juste en face de ce point de ravitaillement saintais, une TotalEnergies justement. Complètement déserte à ce moment-là, parce que... Complètement à sec. En face donc, tout va pour le mieux affirme une employée : "Nous n'avons jamais manqué, d'aucun carburant. Vendredi, j'avais deux camions de prévus qui venait du dépôt de La Pallice. L'un d'eux a dû être annulé parce qu'ils ont beaucoup de travail. Mais vu ce que j'ai en stock, ça va aller jusqu'à lundi."

En revanche, la station TotalEnergies, juste en face, est complètement à sec. © Radio France - Lise Dussaut

Cet automobiliste opine du chef : "Ah oui, moi je n'ai pas eu de souci pour trouver. Je suis arrivé, en 30 secondes je pouvais me servir. Il y avait juste une voiture devant moi". Royal. Mais ce conducteur rajoute : "Le problème cela reste le prix". Effectivement, quand vient le moment d'insérer la carte, ou de passer en caisse, là, plus de crispations. "Soixante euros pour une trentaine de litres, je n'ai même pas fait le plein... se désole cette jeune femme, Inès. Depuis que les prix ont augmenté , j'ai presque 60 euros de dépense en plus par semaine. J'utilise ma voiture tous les jours. Non là, cela devient compliqué..."