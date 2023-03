Carburant : plusieurs stations en rupture totale ou partielle samedi soir à Nîmes

Les nîmois ont-ils voulu anticiper, ont-ils provoqué eux-mêmes une rupture partielle et parfois même totale dans certains stations-services ? Toujours est-il que plusieurs stations, ce samedi soir, affichaient parfois une pénurie totale, comme à la station Leclerc route de Saint-Gilles. Dans d'autres, comme à la station BP Boulevard Talabot, ne manquait que le Diesel. Et clairement, les automobilistes et autres motards ou pilotes de scooters faisaient la queue en soirée devant les stations qui étaient encore approvisionnées.

