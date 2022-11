Carburant : pourquoi la pénurie dure dans certaines stations-service ?

L'Île-de-France et à un degré moindre la région lyonnaise et la Bourgogne-Franche-Comté vivent toujours dans un monde où l'essence manque dans certaines stations-service. Ce sont les trois régions les plus impactées en France alors que le mouvement de grève dans les raffineries Total Energies et Esso-ExxonMobil s'est terminé le 2 novembre. Plusieurs facteurs expliquent la persistance de la pénurie de carburants, alors que les approvisionnements tournent à plein, même les jours fériés, après dérogation des autorités.

Tous les carburants ne sont pas logés à la même enseigne. En Île-de-France, selon les déclarations des stations-service relayées par le site internet dédié du gouvernement prix-carburants.gouv.fr , 15% des stations manquent de sans-plomb 98, moitié moins sont en rupture de gasoil. Des chiffres à prendre avec précaution car ils sont publiés sur la base de l'auto-déclaration des stations-service.

La double ristourne gouvernement-Total en partie responsable

Pour expliquer cette pénurie, il faut d'abord penser aux ristournes du gouvernement (30 centimes d'euros) et de Total (20 centimes). Les deux cumulées, l'essence coûte 50 centimes de moins par litre, ce qui incite les automobilistes à aller dans les stations du même nom. Elles sont prises d'assaut ce qui conduit mécaniquement à des pénuries. C'est d'autant plus vrai qu'au soir du 15 novembre, les ristournes seront fortement réduites, 10 centimes pour le gouvernement, autant pour Total. Ces baisses seront valables jusqu'au 31 décembre.

L'autre explication à la pénurie qui touche plus sensiblement certaines régions tient en la remise en route des raffineries touchées par la grève. La raffinerie TotalEnergies de Gonfreville, en Seine-Maritime, l’un des deux sites alimentant l’Île-de-France, a été la dernière à reprendre pleinement du service , juste après celle de Feyzin, en Rhône-Alpes. Pour retrouver un cycle normal d'approvisionnement, il faut entre dix et quinze jours. Voilà pourquoi les professionnels tablent prudemment sur un approvisionnement normal à la fin novembre.

Retour à la normale fin novembre

Les jours fériés n'ont pas aidé non plus les raffineries. Les camions-citernes ont été autorisés à rouler exceptionnellement les week-ends, mais les chauffeurs n'étaient pas plus nombreux. Ils ont dû prendre des jours de repos, d'où parfois des cuves de stations-service vides.

L'Île-de-France est encore à ce jour la région la plus pénalisée de métropole car les besoins sont considérables, surtout qu'on y roule plus à l'essence sans-plomb qu'au diesel a expliqué Francis Pousse, le président de la branche stations-service et énergies nouvelles du syndicat professionnel Mobilian, sur BFMTV . 52% des automobilistes roulent à l'essence contre 43% au niveau national. "Or, les cuves restent souvent dimensionnées avec des volumes plus importants en gazole", selon Francis Pousse.