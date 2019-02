Carburant trop cher: les pompistes corses sur la défensive

La question du prix des carburants en Corse abordée vendredi par les acteurs de la conférence sociale, réunis comme chaque semaine. Autour de la table : les conseillers territoriaux, les collectifs et associations de citoyens, les syndicats, les groupes pétroliers et une délégation de pompistes.

Corse, France

Décortiquer et si possible mieux comprendre

Les pompistes qui participent par ailleurs à toute une série de réunions de travail en préfecture de Corse. Les services de l'Etat souhaitent décortiquer et comprendre la formation des prix des carburants dans l'île. Et l'objectif, à terme, est de pouvoir faire disparaître le différentiel de prix entre Corse et Continent.

Dans le bureau de la préfète de Corse, les patrons de stations-services ont tenu à démontrer qu'ils ne font pas de marges supplémentaires à la pompe. Jean-Baptiste Giovanangeli, pompiste à Porticcio et président du syndicat régional rappelle que "la TVA est a 13% depuis 30 ans et que depuis cette époque, beaucoup de paramètres ont changé". Le syndicat plaide pour "une révision de la fiscalité appliquée sur les carburants , et notamment sur les Bio carburants que nous ne devrions pas payer puisque ce type de carburant n'est pas distribué en Corse. Le volume moyen de carburant distribué dans une station en Corse est de 1,8 millions de litres par an, contre 4 millions de litres sur le continent. Cela explique dès le départ une petite augmentation de nos marges par rapport au continent. De surcroît, notre réseau est ancien et il n'y a pas de discount et de stations de supermarchés, où l'on trouve du carburant moins cher", conclut Jean-Baptiste Giovanangeli,

Les représentants des pompistes de Corse Copier

Une étude complète sur le sujet devra être rendue par les services de l'Etat.