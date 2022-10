Carburants : 15% des stations-service touchées par des ruptures, une amélioration "dans deux à trois jours"

Sous l'effet de la grève qui se poursuit dans plusieurs raffineries TotalEnergies du pays et de l'attrait pour la remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant dans les stations Total, de nombreuses pompes à essence sont toujours à sec ce vendredi matin.

ⓘ Publicité

Sur le territoire, 15% des stations services sont touchées par la rupture d'au moins un carburant, a indiqué la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher jeudi soir sur BFMTV. Mais des disparités régionales importantes existent, et le Nord et l'Est du pays sont particulièrement touchés. "On parle d'une situation qui concerne 15% des stations-service", a précisé la ministre.

Les approvisionnements diversifiés, une amélioration "dans les deux, trois jours"

"Nous sommes en train de renforcer les approvisionnements pétroliers depuis la Belgique et depuis Rouen, par bateau", a ajouté la ministre. "Par ailleurs, effectivement, nous avons libéré quelques stocks stratégiques pour plus rapidement venir en soutien des pétroliers", a-t-elle expliqué, ajoutant que l'amélioration de la situation "va prendre deux, trois jours a priori".

La plupart des stations Total en rupture

Contactée par l'AFP, la direction du groupe TotalEnergies a indiqué que "la situation est stable". TotalEnergies, qui gère près d'une station-service de France sur trois, se refuse à communiquer le nombre de stations à sec, mais sa carte en ligne montre que la plupart de ses 3.500 points de vente manquent d'un ou plusieurs carburants.

La grève dans les raffineries se poursuit

"Chacun des sites nous a indiqué la reconduction de la grève", a indiqué à l'AFP Thierry Defresne, le secrétaire CGT du comité d'entreprise européen TotalEnergies SE. La raffinerie de Normandie, à l'arrêt, est toujours en grève, tout comme la "bio-raffinerie" de La Mède dans les Bouches-du-Rhône, et le dépôt de carburant de Flandres, près de Dunkerque, dans le Nord. "La base de chargement est bloquée" aussi à Grandpuits, en Seine-et-Marne, un site en cours de reconversion en "bio-raffinerie" qui entre occasionnellement dans le mouvement. Une grève touche également les deux raffineries françaises d'Esso-ExxonMobil, également pour les salaires.

"C'est tendu"

"C'est tendu", confirme Francis Pousse, le président des stations-service et énergies nouvelles au sein du syndicat professionnel Mobiliance, qui représente 5.800 stations-service traditionnelles (hors grande distribution). S'il souligne que depuis le début de septembre, "avant même la perturbation de l'outil industriel, les stations du pétrolier français étaient en tension", il ajoute qu'"une réorganisation de la logistique" est désormais nécessaire du fait du conflit, créant "un temps d'approvisionnement des stations beaucoup plus long". "On n'est pas en pénurie, puisqu'on a des plans B", avec l'importation de produits qui a été "renforcée", tempère-t-il.