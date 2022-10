Carburants : les conséquences au Mans de la grève à la raffinerie de Donges

La grève qui s'est étendue ce mercredi à la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique pourrait, si elle dure, avoir des répercussions sur l’approvisionnement du dépôt pétrolier du Mans. Le carburant qui y est stocké en provient en effet directement, via des pipelines, ces gros tuyaux qu’on appelle aussi des oléoducs.

40.000 m3 de carburant stockés au Mans

Ce carburant en provenance de Donges est stocké dans de grands bacs arrondis. On les voit quand on passe devant, non loin de l’usine de tracteurs Class. Le dépôt en compte dix, la plupart de couleur blanche, pour un total de 40.000 mètres cubes. Tous types de carburants sont conservés ici : essence, gasoil ou fioul.

Comme son nom l’indique, le dépôt sarthois n’est qu’un lieu de stockage . Pour assurer la distribution dans les stations essence et chez les particuliers, les sociétés pétrolières affrètent des camions qui viennent s’approvisionner au Mans et répartissent ensuite le carburant, pour partie dans l'Ouest de la France.

Pas de grève au Mans

Ce mercredi, le niveau des cuves est jugé « bon » par la direction du dépôt. Mais on comprend bien que si les robinets sont coupés à Donges, mécaniquement les stocks du Mans diminueront. On ne sait pas toutefois à quel rythme : information stratégique et donc confidentielle. Le dépôt pétrolier du Mans, lui, n’est pas touché par le mouvement de grève.