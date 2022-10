Pénuries de carburants : plus de 20% des stations connaissent des difficultés d'approvisionnement

Environ 20% des stations connaissent des difficultés d'approvisionnement et jusqu'à 40% dans les Pas-de-Calais et dans le Nord. La grève a été reconduite dans les trois plus importantes raffineries du pays, réduisant de 60% la capacité de raffinage de l'hexagone, sans compter les perturbations dans les dépôts. Une situation tendue, avec de longues files d'attente dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Les camions-citernes ont été autorisés exceptionnellement à circuler ce dimanche.

La CGT prête à mettre de côté certaines revendications

Dernière avancée samedi avec la lettre ouverte de la CGT, adressée au patron de Total, Patrick Pouyanné, dans laquelle, le syndicat majoritaire dans les raffineries, se dit prêt mettre de côté certaines revendications sur les suppressions d'emplois et le recours jugé excessif à l'intérim et sur le manque d'investisssements pour se concentrer sur la question des salaires et la hausse demandée de 10% : 7 % pour faire face à l'inflation et 3 % au titre du partage des richesses.

Le partage semble être accepté par Patrick Pouyanné. Dans un message adressé en interne il y a quelques jours, le patron de Total assurait aux salariés "vous êtes prioritaires dans le partage de la prospérité."

Dans sa lettre ouverte, la CGT souligne que ce sont d'abord les actionnaires qui ont été servis grâce à une enveloppe, de plus de 2,5 milliards d'euros, débloquée très rapidement. Une partie tendue est donc engagée sous la pression du gouvernement qui multiplie les appels à la raison.

Samedi, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a appelé chacun à "ne pas ajouter de la difficulté à la difficulté, à faire son plein comme d’habitude, sans chercher à faire des stocks."

Fabien Cros, secrétaire CGT de Total La Mède confirme que pour l'instant le mouvement ne faiblit pas, mais ne peut rien prévoir pour les prochains jours. La reconduction de la grève se décide chaque jour pour le lendemain. Selon lui, la seule manière de sortir de la grève est une réponse favorable de Total à une revalorisation des salaires face à l'inflation.